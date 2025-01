La défense de zone, l’arme des Cavaliers pour faire la différence

Ces derniers jours, la défense de zone des Cavaliers a fait des dégâts. Déjà pour faire exploser les Wolves, puis pour déstabiliser des Suns sans réponse, et enfin pour coller un 19-0 en dernier quart-temps face aux Rockets. Même si Houston a fini par l’emporter, ce passage a constitué un temps fort pour l’équipe de l’Ohio.

« Ils ont été bloqués à quatre points pendant un long moment. On les a fait réfléchir, en évitant que Fred VanVleet et Jalen Green aient la balle, on a volé des ballons », liste Kenny Atkinson. « Je crois en la zone, j’y crois pendant les matches et dans le dernier quart-temps. Nos gars l’ont très bien exécuté et on va continuer. »

Cleveland est d’ailleurs la formation qui utilise le plus la défense de zone cette saison, derrière Miami (qui adore ça depuis plusieurs années) et Philadelphie. C’est là que l’apport de Max Strus, ancien du Heat, est précieux pour aider ses coéquipiers à mieux assimiler ces schémas.

« On a adopté cette défense pour la faire à notre manière », indique Donovan Mitchell. « La zone est aussi bonne que les joueurs qui la pratiquent. Si on n’est pas actif, elle ne sera pas bonne, peu importe qui est sur le parquet. Il faut être agressif. »

Une arme de plus pour les playoffs

Comme l’arrière, titulaire lors du prochain All-Star Game, le souligne, lui et ses coéquipiers ont confiance en cette défense car « il y a des moments où on décide de la faire avant même que le coach ne le dise ».

Comme c’est positif, pourquoi s’en priver ? « Ça fonctionne depuis le début et ce sera meilleur au fil des matches », répond Jarrett Allen. « Je pense que ce sera une arme de notre défense à sortir de temps en temps. On va essayer de la faire à la perfection. »

Avec l’activité des joueurs et les ballons volés, plus le fait que cela fait dérailler une attaque peu préparée à ça – comme les Suns – ou qui doit faire des choix et donner le ballon à des joueurs qui ne sont plus dans leur zone de confort, cette défense est parfaite, pour les Cavaliers, afin d’enfoncer le clou ou de renverser des situations. Il reste moins de trois mois pour la perfectionner encore, avant les playoffs.

« La seule manière de s’améliorer, c’est de continuer de la travailler. On n’a pas le temps de s’entraîner donc il faut le faire et trouver les solutions en match. Il faut s’y tenir », insiste le All-Star des Cavaliers. « Il y aura des rencontres où on ne pourra pas stopper nos adversaires, qui seront bouillants. Certaines fois, c’est la défense individuelle qui fonctionnera, d’autres, ce sera la boîte ou la zone. Quand les playoffs arriveront, on aura besoin de plusieurs défenses. »