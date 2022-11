Le Heat dans sa zone de confort

La défense de zone a ses atouts et peut faire dérailler une attaque si elle est justement appliquée. Elle permet de verrouiller l’accès au cercle, de limiter les drives, de couper les lignes de passes… Elle est aussi moins exigeante au niveau physique qu’en défense individuelle.

Avec ses blessures en cascades, le Heat a ainsi opté pour une défense de zone 2-3 sur 18.4% de ses séquences défensives. Le chiffre peut paraître anodin, mais c’est un record. Aucune équipe n’a autant utilisé la défense de zone à ce point depuis près de 15 ans, selon les statistiques de SynergySports, rapportées par le Miami Herald.

Du jamais vu en NBA

Le record de la ligue, détenu par Miami, recensait 1 053 possessions défensives en défense de zone, sur la saison 2018/19. S’il maintient ce rythme, le Heat version 2022/23 pourrait en compter 1 366 à la fin de la campagne ! Pour Max Strus, la méthode a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent.

« Ça marche. On a été en mesure d’obtenir des stops grâce à ça, en étant actifs, en forçant l’adversaire à prendre des tirs difficiles. Ça a été une bonne chose. On a des gars qui ont cette fierté de bien défendre, que ce soit en homme à homme, ou en zone. On va essayer d’aller chercher des stops, quelle que soit la manière. Ça a bien marché pour nous, on va continuer de le faire ».

Dans les chiffres, Max Strus n’a pas forcément tort. Lors de la rencontre à Toronto mercredi soir, le Heat a limité Toronto à 0.73 point en moyenne sur ses 11 possessions en défense de zone. Sur la saison, Miami ne concède que 0.81 point par possession en défense de zone.

Même sur le tir à 3-points, censé être la faiblesse de la défense de zone, les adversaires n’y arrivent pas face à la 2-3 du Heat :24.5% de réussite face à la zone, 40.6% face à une défense individuelle.

« Cela fonctionne bien parce que ce n’est pas conventionnel dans cette ligue », ajoute Gabe Vincent. « Il n’y en a pas beaucoup qui vont le faire, simplement pour ce que ça représente. Tout le monde a cette fierté de défendre son joueur. Non pas que ce soit mal vu, mais ça ne se fait pas vraiment. C’est différent. Nos adversaires ont du mal à s’y retrouver parce que notre zone n’est pas une zone conventionnelle. Elle est un peu modifiée, légèrement différente et elle a évolué depuis que je suis ici. Elle pose un défi différent, qu’on ne voit pas tous les soirs ».

La défense globalement insuffisante

Le problème, c’est que cette relative marque de fabrique sur la défense de zone ne suffit pas. Le bilan global des Floridiens n’est pas bon, et Miami a d’ailleurs perdu son match à Toronto malgré ses bonnes séquences sur la zone, et pointe pour l’instant à la 18e place au classement des meilleures défenses de la ligue.

Pour Erik Spoelstra, le sursaut du Heat passera effectivement par la défense, mais plus par les attitudes que les éventuelles systèmes de jeu utilisés, que ce soit la zone ou l’individuelle.

« Le talent est tellement élevé, la qualité de passe, la diversité des attaques… Peu importe le système, il faut s’engager à faire de multiples efforts, faire des choses difficiles, les incontournables, toutes les petites choses qui permettent de construire une défense stable et fiable de haut niveau. On n’y est pas encore, mais on progresse. On doit continuer à travailler et nous améliorer, que ce soit en homme à homme ou en zone », a conclu le technicien.