Les Bucks ne font qu’une bouchée du Heat

Les Bucks ont vécu une drôle de soirée, et elle s’est très bien terminée. Débarqués seulement trois heures avant leur rencontre face au Heat après avoir été cloués au sol à la Nouvelle-Orléans par la tempête de neige qui paralyse la Louisiane, ils n’ont pas pour autant trop souffert de la péripétie pour étriller Miami.

L’heure de retard sur l’horaire initialement prévu pour le coup d’envoi a tout de même eu un léger effet sur les joueurs de Doc Rivers. Rien ne rentre en début de match pour Milwaukee (1/12 pour débuter), quand Kel’el Ware profite à fond de sa titularisation aux côtés de Bam Adebayo. Le rookie inscrit sept points consécutifs en deux minutes et le Heat mène 18-3 après six minutes de jeu ! Ce retard à l’allumage compréhensible ne dure heureusement pas pour le public du Fiserv Forum. Malgré deux fautes rapides, Giannis Antetokounmpo reste en jeu et lance son match. Bien aidé par la bonne entrée de Bobby Portis, le Grec ramène les Bucks possession par possession et réduit l’écart à trois points à la fin du premier quart-temps (27-30).

Lillard, six points en une seconde !

Le changement de dynamique ne tarde pas à se confirmer. Gary Trent Jr est chaud à 3-points et envoie quatre missiles longue distance en à peine cinq minutes. Le Heat fait de la résistance grâce au tandem Ware – Tyler Herro. Mais l’entrée en scène de Damian Lillard change tout. Très maladroit pour débuter la rencontre, le meneur de Milwaukee était capot après 18 minutes de jeu… et rentre aux vestiaires avec 14 points ! Du toucher et du shoot extérieur, tout réussit désormais à l’ancien Blazer. Les locaux terminent en trombe avec un 12-2 dont six pour Lillard alors qu’il ne reste qu’1″1 seconde au chrono grâce à trois lancers-francs et un shoot de loin suite à la remise en jeu raté de Miami, groggy à 16 longueurs au repos (71-55).

Le coup de chaud offensif finit par retomber dans le troisième quart-temps, où les deux équipes enchaînent les maladresses. Herro refroidi, Adebayo maladroit et Jimmy Butler de nouveau suspendu, Miami peine à trouver un scoreur régulier, malgré les efforts de Ware. Lillard et Antetokounmpo assurent, eux, l’essentiel, et l’écart grimpe jusqu’à 25 unités grâce à un nouveau tir lointain de Trent Jr (92-67, 34′). Le Heat n’y est plus vraiment, surtout que la défense de Milwaukee maintient son sérieux. Lillard termine le boulot dans un dernier acte vite sans suspense, qui a au moins le mérite de reposer Antetokounmpo ou Adebayo. Les remplaçants des Bucks en profitent pour gonfler un peu plus l’écart au-delà des 30 points, avant de terminer à +29.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Dame Time » passe avant l’heure. Habitué à prendre feu en fin de match, Damian Lillard n’a pas eu autant de patience cette fois. Le meneur des Bucks a assommé Miami par sa fin de deuxième quart-temps dont les Floridiens ne se sont jamais complètement remis. Il termine à 29 points, 11 passes et 9 rebonds, la seule frustration de sa soirée alors qu’il pensait avoir le triple-double en poche, avant qu’un de ses rebonds ne lui soit finalement retiré après sa sortie.

– Le Heat en manque de leader. Pour le premier des deux nouveaux matchs de suspension de Jimmy Butler, Miami a manqué de ce que sa star apportait avant cette saison : du caractère et un apport qui même parfois irrégulier amenait une forme de sécurité au groupe d’Erik Spoelstra. Une marge dont il ne dispose plus, et qui ne permet pas de s’en sortir dans une soirée avec un Bam Adebayo à 11 points seulement, et malgré la nouvelle très belle sortie de Kel’el Ware (22 points à 9/15, 10 rebonds, 2 contres).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.