Court of Gold : la série Netflix sur les JO 2024 disponible le 18 février

Annoncée dès la fin des Jeux olympiques 2024, la série « Court of Gold » (« L’or à bout de bras » dans sa version française) arrive sur Netflix. Ce sera à partir du 18 février, pour six épisodes de 45 minutes chacun.

Le « trailer » vient d’être dévoilé, et il promet de plonger au cœur de l’épopée des « Avengers » de Team USA, mais aussi de l’Equipe de France, du Canada ou encore de la Serbie.

Les producteurs, Words & Pictures, Olympic Channel et Higher Ground Productions, ont ainsi eu l’autorisation d’accéder aux coulisses des équipes engagées dans le tournoi masculin. On plonge ainsi dans les différents vestiaires, avec notamment un Nicolas Batum qui pousse un coup de gueule, sans doute après la phase de poules…

Le capitaine des Bleus témoigne ainsi, tout comme Victor Wembanyama, Kevin Durant, Dwyane Wade, Bam Adebayo, Shai Gilgeous-Alexander, Evan Fournier ou encore Bogdan Bogdanovic.

Rappelons que derrière Higher Ground Productions, il y a Michelle et Barack Obama. Quant à Words & Pictures, il s’agit d’une maison de production fondée par les créateurs de la série « The Last Dance ».