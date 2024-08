JO 2024 : Netflix annonce une série sur la victoire de Team USA !

On doute que les caméras de Netflix étaient dans le vestiaire des Bleus avant la rencontre face au Canada pour assister au clash entre Jean-Pierre Siutat et Evan Fournier, mais on sera tout de même très nombreux à regarder la série en six épisodes consacrée au tournoi de basket masculin. Annoncée en mai par le CIO, cette série sera visible en 2025, et elle sera accompagnée de deux autres séries consacrées aux JO 2024. Il y aura un documentaire sur les épreuves de sprint, et un autre sur Simone Biles.

Les producteurs, que sont Words & Pictures, Olympic Channel et Higher Ground Productions, ont eu l’autorisation d’accéder aux coulisses de chacune des équipes engagées dans le tournoi, et à lire le pitch de la série, on aura droit au parcours de chacune des équipes jusqu’à la victoire finale des Etats-Unis.

Rappelons que derrière Higher Ground Productions, il y a Michelle et Barack Obama. Quant à Words & Pictures, il s’agit d’une maison de production fondée par les créateurs des séries The Last Dance, O.J.: Made in America, et d’épisodes de 30 for 30 pour ESPN.