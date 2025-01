Darius Garland n’avait jamais raté autant de lancers-francs de sa vie

Si on a parlé de l’effet du « Wall » de l’Intuit Dome sur le pourcentage des lancers-francs adverses, c’est pourtant bien à Houston que les visiteurs ont le plus de mal à mettre leurs tirs de réparation. Les adversaires des Rockets ne shootent ainsi qu’à 71.7% de réussite au Toyota Center, beaucoup moins que les 77.9% de réussite moyen…

Nouvelle illustration la nuit dernière, avec le 13/19 des Cavaliers, dont surtout le très étonnant 3/8 de Darius Garland. À 107-109 pour Houston, le meneur de jeu récolte une faute flagrante de Tari Eason à deux secondes de la fin, sur un tir à 3-points. Trois lancers-francs puis la possession à suivre pour Cleveland !

Alors qu’il fait partie des joueurs les plus « clutch » du début de saison, mais aussi des plus adroits aux lancers, ça ressemble bien à un hold-up pour les Cavaliers.

Sauf que Darius Garland va rater les deux premiers lancers-francs, et comme Donovan Mitchell manquera l’ultime 3-points, le meneur de jeu peut s’en vouloir puisque les Rockets s’imposent (109-108) et qu’il finit à un étonnant 3/8 sur la ligne de réparation. Soit cinq lancers-francs laissés en route alors qu’il tournait à plus de 90% dans l’exercice.

« Notre meilleur shooteur aux lancers-francs en a manqué deux. Ça arrive. C’est la vie »

« Je n’ai jamais raté autant de lancers francs de ma vie dans un match, alors je vais ignorer ça », explique Darius Garland, qui n’avait en effet jamais raté plus de quatre lancers sur un match depuis ses débuts en NBA.

« Je lui ai dit qu’il nous avait porté toute l’année » explique Kenny Atkinson en défense de son joueur. « Il s’est mis en bonne position. Je l’adore, j’adore son envie. Sans lui, on perd de dix points. Pour moi, c’est quasiment sans importance. Je le veux dans cette situation à chaque fois. »

Même logique pour Donovan Mitchell.

« Notre meilleur shooteur aux lancers-francs en a manqué deux. Ça arrive. C’est la vie. Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu mieux faire jusqu’à ce moment-là. C’est le même gars qui nous a permis d’en arriver là. Je préfère que ce soit maintenant plutôt qu’en juin. Laissons toutes les erreurs se produire maintenant. Il a été excellent toute l’année, excellent dans le quatrième quart-temps toute l’année. Cela arrive à tout le monde. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 41 30 49.8 42.7 90.1 0.5 2.0 2.5 6.8 2.0 1.1 2.4 0.2 21.1 Total 348 33 45.4 39.0 86.9 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.0 0.1 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.