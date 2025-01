Après les excuses, Draymond Green demande à Jordan Poole de « passer à autre chose »

« Oui, j’aime ces gars-là. J’aime la plupart d’entre eux. C’est un très bon groupe, un très bon staff. Je salue les supporters. J’ai vu beaucoup de maillots avec le numéro 3, beaucoup de maillots JP3, ce qui est toujours très cool. Je reçois toujours beaucoup d’amour [ici]. J’ai passé du bon temps ici, et c’est génial de voir que c’est apprécié ».

La déclaration de Jordan Poole lors de son retour au Chase Center avait fait réagir Draymond Green qui, sur les réseaux sociaux, avait réitéré ses excuses, trois ans après son coup de poing contre son ancien coéquipier.

« J’ai répondu parce que ça fait trois ans » a-t-il ensuite commenté dans son podcast avec Baron Davis. « Il est temps de tourner la page. On a tous tourné la page. Je suis vraiment désolé. Cette déclaration (de Jordan Poole), ça ressemble à quelqu’un qui cherche à se faire plaindre… et qui veut encore me faire passer pour le méchant. Tourne la page, mec. C’est comme ça. Je suis désolé, je n’aurais pas dû le frapper. C’est arrivé. Allons de l’avant. »

« Je sais que j’avais tort, mais on ne peut pas traiter un homme de « bitch » et le pousser sans se faire frapper en retour »

Même sur l’incident en question, qui a fracturé le groupe du propre aveu de Steve Kerr, Draymond Green tente finalement d’atténuer ses responsabilités.

« J’y pense beaucoup. Je sais que j’avais tort, mais on ne peut pas traiter un homme de « bitch » et le pousser sans se faire frapper en retour » assure-t-il. « Je suis d’un côté et de l’autre (dans ses réflexions ?). En vrai, la réponse est probablement entre les deux, non ? Je n’aurais pas dû le frapper de la sorte. J’aurais probablement plutôt dû le saisir par le col. Mais c’était simplement une réaction naturelle… »

Et l’ailier fort des Warriors est visiblement frustré que l’incident revienne sans arrêt sur le tapis.

« Je pense que, pour lui, (ce genre de déclarations) ne fait que remonter ces souvenirs à la surface. Quand on fait ça, on fait remonter tout ça. Alors qu’il faudrait avancer et aller de l’avant. Passer à autre chose. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 34 28 41.5 36.2 61.5 1.0 5.0 6.0 5.4 3.1 1.0 2.5 1.1 8.4 Total 847 29 45.0 32.2 70.9 1.1 5.8 6.9 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.