Draymond Green s’excuse encore pour son geste sur Jordan Poole

Cette nuit, Jordan Poole revenait pour la 2e fois à San Francisco pour défier les Warriors, et ses 38 points ont dû nourrir quelques regrets chez les fans. Transféré il y a 18 mois à Washington, l’ancien champion NBA garde de nombreuses attaches dans l’effectif, et après la courte défaite des Wizards, il s’est exprimé sur ses relations avec ses anciens coéquipiers.

« Oui, j’aime ces gars-là. J’aime la plupart d’entre eux », a déclaré Poole aux journalistes après le match. « C’est un très bon groupe. C’est un très bon groupe, un très bon staff. Je salue les supporters. J’ai vu beaucoup de maillots avec le numéro 3, beaucoup de maillots JP3, ce qui est toujours très cool. Je reçois toujours beaucoup d’amour [ici]. J’ai passé du bon temps ici, et c’est génial de voir que c’est apprécié ».

L’insider Marc J. Spears a partagé sa réponse sur les réseaux sociaux, et Draymond Green y a répondu : « Je suis vraiment désolé ».

Green estime « avoir tout foutu en l’air »

C’est la deuxième fois que l’intérieur des Warriors exprime officiellement des excuses à l’égard de son ancien coéquipier, qu’il avait frappé au visage lors d’un entraînement. Il y a un mois, il s’était confié sur cet incident, et au micro du podcast de Penny Hardaway, il avait déjà exprimé ses regrets.

« J’ai toujours été un gars qui, quoi qu’il arrive, si quelqu’un est plus jeune que moi, je veux toujours m’investir pour lui », avait expliqué Green. « Je dois dire que j’ai été propulsé dans un rôle de vétéran avant d’être prêt à l’assumer, avant de savoir ce qu’il fallait faire pour l’assumer. Et j’ai échoué lamentablement. L’un de mes plus grands échecs en tant que vétéran, c’est qui s’est passé avec Jordan Poole. Il m’a fallu vivre cet échec avec Jordan Poole, quelqu’un qui est venu et a choisi son casier pour être à côté de moi parce qu’il voulait apprendre de moi. C’était quelqu’un avec qui je passais du temps et sur qui je m’investissais, et j’ai tout foutu en l’air. »