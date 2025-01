Sur TNT, Cade Cunningham défend sa candidature pour le All-Star Game

Hier soir, Cade Cunningham était sur le plateau de TNT, face à Shaquille O’Neal, Candace Parker et Vince Carter pour évoquer le beau début de saison (22 victoires – 21 défaites) des Pistons, qui sont actuellement à la 7e place de la conférence Est. Pas loin du tout, donc, du Top 6 et d’une place directe pour les playoffs…

L’occasion pour le meneur de jeu, plus adroit et efficace que jamais, de défendre sa place au match des étoiles.

« J’imagine que c’est faire partie des 24 meilleurs joueurs de la ligue » répond-il à Shaq lorsque ce dernier lui demande ce qu’être All-Star signifie à ses yeux. « La crème de la crème, ceux qui sont performants tous les soirs. J’imagine que c’est ce qu’on veut voir d’un All-Star. »

On demande alors à Cade Cunningham ce qu’il pourrait faire de plus pour convaincre ceux qui n’ont pas encore voté pour lui de l’envoyer au Chase Center, le 16 février prochain ?

« Prenez le League Pass, regardez-nous

« Peut-être qu’ils ne nous ont pas vu jouer. Je ne sais qu’on n’a pas beaucoup de matchs diffusés à la télévision en ce moment mais si vous le pouvez, prenez le League Pass, regardez-nous. Je sais que je peux vous convaincre là. Plus que tout, mon équipe joue très bien, on gagne, on se bat pour aller en playoffs et c’est ce que tout le monde voulait pour les playoffs cette saison : grandir. Notre équipe va de mieux en mieux et j’essaie de mener ça. »

Les votes du public étant clos depuis lundi, le conseil ne vaut désormais plus que pour les joueurs et les journalistes, qui vont devoir désigner leurs propres All-Stars, les sélections étant ensuite mélangées, celle les fans représentant 50% des voix, tandis que les joueurs actuels et le panel de médias pèsent pour 25% chacun.

Signe que les Pistons volent encore sous les radars, Shaquille O’Neal pensait qu’ils étaient à la 11e place de l’Est, mais ça n’empêche pas que tout le monde a bien vu les progrès de leur leader.

« Le jeu a vraiment ralenti pour moi. Grâce à l’expérience et les matchs que j’ai déjà joués. Ça m’a permis d’expérimenter, d’échouer plusieurs fois. Et tout ça m’a aidé à avoir ma mentalité actuelle, d’y aller tous les soirs. Au début, j’essayais juste de comprendre, malgré le manque d’organisation. C’était dur de trouver ma place et ce qui fonctionnait pour moi. Maintenant, j’arrive à mieux saisir tout ça et mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 39 36 45.3 37.3 81.0 0.9 5.6 6.5 9.3 2.8 0.9 4.5 0.8 24.5 Total 177 34 43.7 34.0 84.5 0.8 4.6 5.4 7.1 2.8 1.0 3.7 0.6 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.