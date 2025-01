Les Suns récupèrent des premiers tours de Draft… avec Jimmy Butler dans le viseur ?

Le (nouveau) feuilleton Jimmy Butler approcherait-il de son dénouement ? Pas impossible, car ESPN nous apprend un transfert de choix de Draft entre les Suns et le Jazz, et ça ressemble beaucoup à un moyen pour Phoenix de préparer doucement le terrain dans le but de monter un échange pour récupérer le joueur du Heat…

En l’occurrence, les Suns envoient leur futur premier tour de Draft 2031 (non protégé) à Utah en échange de trois futurs premiers tours de Draft : le « moins favorable » de 2025 (entre Cavaliers et Timberwolves), le « moins favorable » de 2027 (entre Cavaliers, Jazz et Timberwolves), ainsi que le « moins favorable » de 2029 (entre Cavaliers, Jazz et Timberwolves également).

Des chaussures aux couleurs des Suns pour Jimmy Butler…

Le Jazz met donc la main sur un bien meilleur choix de Draft alors que les Suns misent de leur côté sur la quantité.

Particulièrement limitée en termes d’assets à utiliser lors des échanges, la franchise de Mat Ishbia s’offre plus de marge de manœuvre, notamment s’il faut monter un échange en triangle avec des picks à envoyer à plusieurs clubs.

Difficile de ne pas voir ce transfert comme un coup préparatoire à quelque chose de plus gros, alors que Bradley Beal et Jusuf Nurkic sont sur la sellette dans l’Arizona et que la piste Phoenix semble la plus sérieuse pour Jimmy Butler, car c’est là qu’il aurait le plus de chances d’obtenir la prolongation maximum qu’il attend…

D’ailleurs, dans la défaite face aux Blazers, l’ailier du Heat portait des chaussures aux couleurs des Suns…