Au moins une semaine d’absence pour Draymond Green

Le « Martin Luther King Day » n’a pas été de tout repos pour les Warriors. En plus d’avoir pris une dérouillée à la maison face aux Celtics, les coéquipiers de Stephen Curry ont appris le forfait de Draymond Green pour au moins une semaine. L’IRM passée par l’intérieur de Golden State a révélé une contracture au niveau du mollet.

C’est décidément une mauvaise période pour le « mauvais garçon » des Warriors, qui venait de manquer trois matchs à cause notamment de douleurs au dos. Pour Golden State aussi, c’est un gros coup dur alors que l’équipe de San Francisco (21 victoires – 21 défaites) se bat pour retrouver le Top 10 à l’Ouest.

Même si Steve Kerr a pu récupérer Stephen Curry, la perte de Draymond Green pour les matchs à venir, au minimum face à Sacramento, Chicago et les Lakers, reste un gros coup dur.

« C’est tellement un joueur unique. C’est l’un des meilleurs intérieurs créateurs de la ligue. Quand il sort, on devient une équipe plus traditionnelle, qui va chercher à courir, à mettre des shooteurs sur le terrain », a déclaré Steve Kerr avant la rencontre face au champion en titre. « Steph et Dray ont une telle connexion sur le terrain quand ils sont ensemble, ce qui leur permet de jouer leur jeu et nous de jouer le nôtre. Dès que Draymond Green quitte le parquet, ça devient un match différent ».

Le temps commence à presser dans la Baie, alors que six matchs de suite à la maison vont se profiler. L’absence de Draymond Green ne facilitera en tout cas pas la tâche de ces Warriors, encore en quête de repères.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 34 28 41.5 36.2 61.5 1.0 5.0 6.0 5.4 3.1 1.0 2.5 1.1 8.4 Total 847 29 45.0 32.2 70.9 1.1 5.8 6.9 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.