Les Celtics ridiculisent les Warriors sur leur parquet : +40 !

L’adresse longue distance de Kristaps Porzingis (18 points, 7 rebonds) et la grinta de Gary Payton II, inséré dans le cinq de départ à la place de Draymond Green, forfait, permettent aux deux équipes d’échanger un 8-0 chacune pour démarrer la rencontre (17-17). La défense de Golden State force cinq pertes de balles mais leur 7/24 aux tirs, dont 1/12 à 3-points, ne leur permet pas de capitaliser. Boston trouve alors son rythme et termine le quart temps sur un 14-1 pour prendre le contrôle du match (29-18).

La maladresse chronique des Warriors continue alors que Jrue Holiday et Payton Pritchard (14 points) font passer l’écart à +17 (42-25). Stephen Curry (18 points, 6/16 aux tirs) et Moses Moody (13 points, 5 rebonds, 5 passes) réveillent un peu le Warriors mais Jayson Tatum et Jaylen Brown (17 points) cassent leur élan avant la pause (54-39).

Au retour des vestiaires, Golden State ne règle toujours pas la mire, et Jayson Tatum termine un 22-5 qui pousse l’écart à 30 unités (76-46) ! Maladroits en première mi-temps, les Celtics font un festival en troisième quart temps. Ils terminent la période à 8/12 à trois points pour prendre 34 points d’avance (97-63).

Steve Kerr ouvre alors son banc en guide de drapeau blanc. Après les déroutes face à Sacramento et Miami à domicile il y a deux semaines, les Warriors se font de nouveau corriger sur leur parquet. Les Celtics retrouvent le chemin de la victoire et enchainent avec trois matchs face aux Clippers, aux Lakers et aux Mavs pour terminer leur road trip.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Warriors en panne sèche. À l’exception de Stephen Curry, des Warriors sans inspiration n’ont jamais pu créer le moindre décalage face à la défense des Celtics. Ils étaient à 3/24 à trois points à la pause, et on finit le match à 26%. Les hommes de Steve Kerr ont également eu du mal à poser des appuis dans la raquette et quand ils l’ont fait, ils ont également manqué de réussite (13/30). Un problème récurrent cette saison. Andrew Wiggins, énorme lors de la victoire face à Washington samedi, est complètement passé au travers (1/11).

– Le sursaut des Celtics en troisième quart temps. Comme depuis un bon mois, Boston a attaqué le match en faisant le strict minimum. Les champions en titre donnent l’impression de s’ennuyer en saison régulière et ont lâché plusieurs matchs récemment. Cette nuit, alors qu’ils n’étaient qu’à 29% à trois points en première mi-temps, la maladresse de Golden State a permis aux Celtics de ne pas payer le prix fort, bien au contraire. Ils sont toutefois revenus des vestiaires en rythme et ont fait passer les Warriors pour une équipe de G-League. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont marqué 21 des 43 points de leur équipe en troisième quart temps avec une réussite longue distance diabolique (8/12) pour tuer le match.

– Les cinq minutes qui ont fait tourner la rencontre. Les deux équipes étaient dos à dos à 17 partout avant la sortie de Stephen Curry. Avec Dennis Schroder et Buddy Hield sur la base arrière, le jeu des Warriors est devenu anémique. Hield a raté deux de ses trois lancers après une faute de Boston sur un tir à 3-points, et Boston a passé un 12-1 à Golden State pour terminer la période. Les Warriors ne s’en sont jamais relevés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.