Kel’el Ware, l’étincelle du Heat

Il y a quelques années, Bam Adebayo était un intérieur prometteur, sorti du moule de Kentucky, mais dans l’ombre du titulaire d’alors, Hassan Whiteside. Il avait dû prendre son mal en patience, alternant passages prolongés sur le banc et quelques éclaircies durant les absences du glouton Whiteside, frustrante machine à double-double.

Avance rapide en 2025, Bam Adebayo est devenu le patron de la raquette du Heat. Et derrière lui pousse un rookie à haut potentiel, Kel’el Ware. L’ancien de la fac d’Indiana a saisi l’opportunité offerte par Erik Spoelstra dimanche pour dominer la rencontre face aux Spurs, en formant notamment une paire intéressante avec celui dont il prend habituellement le relais.

Une minute, c’est le temps de jeu qu’avaient partagé Kel’El Ware et Bam Adebayo depuis le début de la saison. Mais face au défi Victor Wembanyama et après un début de match difficile de son équipe, Erik Spoelstra a tenté l’option « tall ball » en lançant ses deux pivots ensemble avec 7’19 » restantes dans le deuxième quart-temps.

« Ce sont deux joueurs très dynamiques en défense, cela nous donne plus de polyvalence, plus de capacité à durcir le jeu » évoquait l’entraîneur du Heat avant le match, son plan déjà en tête. « Je pense que nous sommes au point où je vais commencer à faire ce qui me semble pouvoir nous aider dans les situations de fins de quart-temps. »

+/- de +27 !

Si cette idée a dû être un peu avancée par les circonstances du match, elle n’est pas été moins fructueuse. Kel’el Ware et Bam Adebayo ont passé tout le reste du deuxième quart-temps ensemble pour limiter les Spurs à 11 points marqués et signer notamment un 14-2. Puis Kel’El Ware a débuté le troisième quart-temps avec les titulaires à la place d’Haywood Highsmith, pour un autre passage réussi avec un 22-11 en faveur de Miami. Soit un 36-13 décisif avec ce tandem Ware – Adebayo pour faire face à la longueur de Victor Wembanyama.

« C’est génial, Bam et moi attendions que cela arrive » s’est réjoui le rookie. « Nous devions tirer profit à fond de cette première fois. Donc nous avons montré au monde ce à quoi cela ressemble un peu. » « Cela a clairement été la première étincelle du match » s’est félicité pour sa part Erik Spoelstra en conférence de presse. « Ils ont été exceptionnels défensivement. Cela a comme déclenché l’énergie pour tout le groupe et ils ont pu en profiter en transition. À partir de là, notre attaque a commencé à dérouler. »

Kel’El Ware en a été un des fers de lance, bien placé près du cercle pour récupérer tous les ballons envoyés à lui, ou en tentant sa chance de loin. Agressif, il termine avec 25 points, et le titre de meilleur marqueur de la rencontre pour aller avec ses huit rebonds, deux passes et deux contres. « Ce qu’il a fait par son jeu et sa capacité à avoir un impact lui a permis d’obtenir plus de temps de jeu, et c’est ce que nous voyons » a expliqué Erik Spoelstra.

« C’est ce que nous voulons que tous les joueurs fassent : faites-nous vous regarder, faites-nous devoir vous faire jouer, faites-nous devoir réfléchir à pourquoi ne pas vous faire jouer et faites-nous continuer à trouver d’autres solutions pour vous garder sur le terrain. Et c’est ce qu’il fait en ce moment. »

L’exemple Bam Adebayo

De quoi gagner ses galons comme nouveau joueur majeur dans la rotation, voire imaginer une raquette pérenne avec Bam Adebayo ? Erik Spoelstra tempère et refuse de s’enflammer, alors que Kel’el Ware devait encore aller chercher des minutes en G League un mois plus tôt.

« Je sais que Kel’el génère beaucoup d’avis en-dehors du vestiaire » a réagi le technicien floridien. « Laissez-nous faire notre travail. Laissez-le faire ce qu’il est en train de faire. Le plan initial était de le développer et le mettre à l’aise dans un rôle où il peut avoir un impact sur un match. Le banc a fait des progrès, cela a été un de nos bons points ces dernières semaines. Et il a été très bien dans ce rôle. »

Plus gros temps de jeu de Miami dimanche, Kel’el Ware va devoir continuer de prouver sa place et sa valeur pour obtenir la pleine confiance de son entraîneur.

« Je travaille chaque jour, donc quand je rentre en jeu, je ne vais me poser aucune question » a assuré l’intéressé. Il pourra prendre exemple sur Bam Adebayo, devenu titulaire à plein temps à la fin de sa deuxième saison.

Kel'el Ware Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 26 14 57.8 40.0 70.4 1.0 3.0 4.0 0.6 1.2 0.5 0.5 0.9 7.3 Total 26 14 57.8 40.0 70.4 1.0 3.0 4.0 0.6 1.2 0.5 0.5 0.9 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.