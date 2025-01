Des Wolves également battus par la fatigue

Enchaînement extrêmement difficile pour les Wolves. Après leur belle victoire au Madison Square Garden, Anthony Edwards et ses camarades accueillent les Cavaliers, la meilleure équipe de la ligue, en back-to-back…

C’était même le troisième match en quatre jours pour les joueurs de Chris Finch, qui ont clairement accusé le coup en deuxième mi-temps, lâchant le match à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps.

« On doit trouver des moyens de s’améliorer » râlait un bon Rudy Gobert (17 points, 12 rebonds) après la défaite (124-117) de son équipe. « Mais c’était aussi un match où on était fatigués en deuxième mi-temps. On ne peut pas se focaliser là-dessus. On doit quand même trouver des moyens de jouer malgré la fatigue. »

Julius Randle pestait lui contre les rebonds offensifs laissés à Georges Niang et compagnie. En particulier dans un troisième quart-temps où les Cavaliers ont gagné la bataille du rebond 19 à 8 !

« On marque beaucoup de points mais on doit faire du meilleur travail sur ce sujet. On a laissé leurs mouvements nous mettre hors de position sur les rebonds » expliquait l’ailier fort.

Les Wolves avaient-ils les jambes trop lourdes ? « Je ne sais pas si c’était lié à la fatigue. Mais au bout du compte, on doit continuer de bouger et de rester dans l’action » rappelait simplement l’entraîneur de Minnesota.