Unrivaled | Napheesa Collier sur la lancée de sa saison WNBA

Avant d’observer une journée de repos ce dimanche, la ligue « Unrivaled » était de retour cette nuit pour sa deuxième soirée avec à nouveau deux matchs au programme. Et s’il y a eu moins de suspense que la veille, le spectacle a encore été au rendez-vous, avec pour commencer une grosse fessée en règle entre la bien nommée équipe « Phantom » et les Laces, qui ont infligé un revers de 38 points à leur adversaire !

Le Phantom ne manque pourtant pas de talent, entre le tandem Sabally-Griner et la shooteuse Sabrina Ionescu, championne WNBA en titre. Sauf qu’en face, l’arrière shooteuse (5/13 à 3-points) est tombée sur une Kayla McBride en feu, avec un impressionnant 7/12 derrière l’arc. Résultat des courses, en plus d’avoir également dominé au rebond (42 prises à 26), les Laces n’ont fait qu’une bouchée du Phantom, qui a progressivement lâché prise au fil des quart-temps pour finalement s’incliner 86 à 48 ! Pour son entrée en matière, le coach Andrew Wade, assistant des Mystics en WNBA et promu coach des Laces, ne pouvait qu’être satisfait.

« C’est un style de basket vraiment fun. Le fait de retirer deux joueuses du parquet fait que tout le monde est impliqué sur chaque action. Le terrain est plus petit et il se passe quelque chose toutes les cinq secondes. En fait, tu es toujours dans l’action. Et puis, ce sont les meilleures joueuses du monde sur le terrain. Chaque match est un petit All-Star Game avec les meilleures des meilleures », a-t-il confié.

Napheesa, franche du Collier

Le deuxième match a été bien plus serré avec encore un gros match de Napheesa Collier, la « superstar modeste » du Lynx en WNBA, et la victoire pour les Lunar Owls sur le Rose Basketball d’Angel Reese (79-70). Bien accompagnée par Allisha Gray (21 points) dans une formation qui a tourné à cinq joueuses suite au forfait de Cameron Brink, Napheesa Collier a régalé avec 31 points à 14/23 au tir, 6 rebonds et 4 passes décisives après son double-double à 27 points et 10 rebonds de la veille. En face, le quatuor Gray-Sykes-Cooper-Reese n’a pas été suffisant pour épauler Azura Stevens et ses 17 points.

Les deux formations pointaient à égalité à un peu plus d’une minute de la fin du troisième quart-temps (62-62), mais le tandem Collier-Gray a tenu bon jusqu’au lancer de la victoire inscrit par Skylar Diggins-Smith, la joueuse « clutch » de l’équipe (79-70).

Reprise de la ligue ce lundi avec les rencontres entre le Vinyl et le Phantom ainsi que les Laces face au Mist.