Les Cavaliers également sur la piste de Cam Johnson ?

Même si Jimmy Butler a demandé à partir de Miami et que la situation de Bradley Beal à Phoenix est floue, le nom qui revient le plus dans les rumeurs ces derniers temps, et donc le plus probable de bouger d’ici le 6 février et la « trade deadline », c’est Cam Johnson. L’ailier des Nets est déjà dans le viseur de Sacramento et de Memphis.

The Athletic, qui s’appuie sur des dirigeants de trois franchises, nous apprend désormais que Cleveland est intéressé par l’ancien joueur de Phoenix. Les Cavaliers se renseignent même sur la disponibilité du joueur. Pourquoi cette cible en particulier ?

Parce que les Nets sont en reconstruction, donc ouverts à un transfert. Ensuite, il réalise sa meilleure saison en carrière avec 19.6 points à 50% de réussite au shoot, 42% à 3-pts, 4.2 rebonds et 3 passes de moyenne. Enfin parce que les leaders de la conférence Est veulent se renforcer dans les ailes, estimant que le duo Dean Wade – Isaac Okoro est un peu tendre face aux meilleures équipes de la ligue comme Oklahoma City ou Boston.

De plus, ce qui est toujours précieux, Cam Johnson a 38 matches de playoffs au compteur et une expérience non négligeable, ayant disputé les Finals en 2021 avec les Suns.

Les dirigeants de l’Ohio pourront-ils trouver un accord avec Sean Marks, le GM des Nets ? Ils ont plusieurs seconds tours de Draft pour le convaincre, mais d’après un dirigeant, cité par ESPN, ça ne sera pas facile car le prix demandé par la franchise de Brooklyn est « élevé » et les Nets ont clairement « fait savoir qu’ils ne sentaient pas obligés de le transférer en ce moment ».

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BRK 33 33 49.9 42.8 89.7 0.8 3.4 4.2 3.0 1.8 0.8 1.6 0.5 19.6 Total 316 26 45.4 39.7 84.4 0.8 3.1 3.9 1.8 1.7 0.8 0.8 0.3 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.