Les Kings transforment leur nouveau royaume en forteresse imprenable

Comme joueur des Kings, Doug Christie a connu la chaude ambiance de l’Arco Arena, et comme coach, le voilà qui apprend à défendre un nouveau territoire : le Golden 1 Center. Les cloches ont laissé place à un rayon laser, allumé après chaque victoire, et cette nuit, pour la cinquième fois de suite, les spectateurs ont eu droit à la « cérémonie » du « Light The Beam ».

« L’Arco Arena avait son propre caractère », estime Doug Christie. « Ici, il y a du bois, du métal et du béton, et si l’on associe tout cela ensemble, cela produit des sons étranges. Cette salle commence à se définir elle-même. Une partie du message que je leur adresse est que personne n’entre dans votre maison pour y mettre le bazar. Vous devez protéger votre maison. »

Vainqueurs des Rockets après une fin de match étouffante, les Kings n’ont toujours pas perdu à domicile depuis la nomination de Doug Christie. Avec Mike Brown, ces mêmes Kings affichaient un bilan de 6 victoires en 18 matches à domicile.

Partager ce bonheur de jouer

« J’ai joué devant ces gens, et ils regardent notre manière de se battre, possession après possession après possession » poursuit le coach de Sacramento. « Ils apprécient vraiment quand on retire sa veste et qu’on fait comprendre : ‘C’est moi. Je suis là et voilà ce que je vais faire’. Pour moi, c’est quelque chose d’énorme. Quand vous venez à Sacramento, on se met minables, et j’aime ce que les gars apportent ».

Clairement, Doug Christie instille une nouvelle énergie au groupe, et ça déteint sur le public et les joueurs. « C’est contagieux » confirme Malik Monk. « J’ai toujours pris du plaisir à jouer au basket, mais surtout en ce moment. Les fans sont à fond, on est à fond, et c’est toujours un bonheur de voir tout le monde heureux. »

La notion de « plaisir » est au cœur du projet de Doug Christie. Il faut que les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble, pour que le public le partage aussi.

« La confiance entre les joueurs et la joie qu’ils éprouvent à jouer ensemble sont des éléments essentiels de notre travail », conclut le coach. « C’est un sport que l’on apprend à jouer quand on est enfant, et la joie enfantine que l’on ressent, il ne faut jamais la perdre parce que c’est ce qui rend ce sport si unique. C’est la raison pour laquelle nous en sommes arrivés là. Et cela peut revenir parfois. Ça peut être professionnel, mais aussi grâce aux 17 000 fans qui sont là, quand on fait ce qu’il faut. Je ne veux jamais leur enlever ça. Faites ce que vous avez à faire, amusez-vous, prenez du plaisir. Quand c’est le moment de faire un show, on le fait ».