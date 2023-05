Sacramento, l’An I du renouveau

Après avoir causé de nombreux maux de tête aux Warriors tout au long de la série, les Kings ont explosé devant leur public lors de la deuxième mi-temps du Game 7. Défensivement, ils n’ont jamais trouvé la solution pour stopper Stephen Curry, auteur d’une performance légendaire avec 50 points. Offensivement, ils ont été terriblement maladroits avec seulement 38% au tir dont 26% à 3-points. Résultat ? Un « blow out » sans pitié de la part de Golden State. Pas de quoi pour autant ternir un avenir radieux.

« Je suis enthousiasmé par cette équipe. J’ai beaucoup de reconnaissance pour tout le monde dans ce vestiaire. Je pense que nous avons une chance d’être vraiment, vraiment bons à l’avenir » estime Mike Brown, après la défaite 120-100. « Il est évident que cela pique, que cela va piquer pendant un certain temps, et c’est normal. C’est censé faire mal et j’espère que nous pourrons nous en servir et nous souvenir de ce que nous ressentons. De sorte qu’au début de l’été, nous pourrons monter d’un cran afin de ne plus ressentir de douleur l’année prochaine ».

Sacramento de retour sur le devant de la scène

Les Kings ont surpris tout le monde avec cette très bonne saison. Avec un bilan de 48 victoires pour 34 défaites, ils ont réussi à accrocher la troisième place de la conférence Ouest. Mieux encore, l’équipe s’est qualifiée pour les playoffs pour la première fois depuis la saison 2005/06, pour ainsi mettre fin à une disette de 17 ans.

« C’est sans aucun doute le début de quelque chose » confirme De’Aaron Fox. « Il est évident que jouer contre une équipe comme celle-ci, nous avons tous un énorme respect pour ce qu’ils ont fait et accompli. C’est vraiment quelque chose sur lequel on peut s’appuyer. Nous avons fait une bonne saison, nous avons fini troisième, nous sommes restés en bonne santé. Je pense que jouer contre cette équipe au premier tour a été un privilège et en même temps une malédiction. On n’était pas les favoris pour gagner. Nous nous sommes battus à chaque match, mais ils ont fait ce que font les champions ».

Les hommes de Mike Brown peuvent nourrir quelques regrets, car ils avaient la série en main. Après avoir mené 2-0, les Kings ont ensuite perdu trois matchs d’affilée avant de surprendre Golden State sur son terrain, vendredi, pour arracher ce Game 7 devant leur public.

Dans ce dernier match, Sacramento était même devant à la mi-temps, avant de craquer au retour des vestiaires sous l’impact des rebonds offensifs de Kevon Looney et les coups de folie de Stephen Curry.

« L’année prochaine, nous aurons toujours une équipe relativement jeune. J’ai l’impression que nous avons beaucoup appris au cours de cette série. C’est pour beaucoup d’entre nous la première fois que nous participions aux playoffs. On y a goûté, on a ressenti ce que c’était que de jouer contre une équipe qui, année après année, est en lice pour le titre. On en profite pour construire sur ça » a poursuivi De’Aaron Fox. « Il est évident que l’on veut retourner en playoffs et se qualifier, mais on sait que ça ne marche pas comme ça. Vous devez passer par la saison régulière, mettre votre physique à rude épreuve avant d’arriver en playoffs ».

De’Aaron Fox, le leader

Élu « Clutch Player of The Year », De’Aaron Fox a répondu présent en playoffs. Pour sa toute première série de playoffs, il a tourné à 27.4 points, 7.7 passes décisives, 5.4 rebonds et 2.1 interceptions. Durant la majorité de la série, il a même regardé dans les yeux Stephen Curry, avant de s’effondrer sur la fin, probablement gêné par son index fracturé. En témoigne son Game 7 à 16 points inscrits à 5/19 au tir dont 3/10 à 3-points.

« Les gens savent qui je suis maintenant » a notifié le meneur des Kings. « Je suis capable de jouer sur cette scène et d’être performant. Je ne pense pas avoir bien joué ce soir. Je sais qu’il y a un autre niveau que je dois atteindre en tant que professionnel et que notre équipe doit atteindre aussi, mais je suis reconnaissant de cette expérience. C’était formidable pour nous et pour moi de participer pour la première fois aux playoffs. C’est une expérience pour nous. Vu notre âge, nous espérons que nous aurons l’avenir devant nous. Nous entrons dans notre « prime ». Nous voulons connaître les meilleures années de notre carrière de basketteur dans le futur. Alors perdre contre cette équipe, c’est une leçon à tirer. On intègre tout ce qu’ils nous ont fait, tout ce qu’ils nous ont appris et on essaie de s’améliorer dans ces domaines et de continuer à travailler ».

Les Kings sortent la tête haute, à seulement une victoire d’éliminer le champion en titre. L’avenir dira s’ils pourront suivre la même courbe d’évolution que les Warriors il y a dix ans, ou si ce sera sans lendemain…