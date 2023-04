De’Aaron Fox souffre d’une fracture

Huit jours après le début des playoffs, les blessés s’enchaînent, et cette fois, c’est au tour des Kings d’être frappés de plein fouet puisque la franchise annonce que De’Aaron Fox s’est fracturé l’index de la main gauche. Selon ESPN, le meneur All-Star serait touché à la dernière phalange, et il s’est blessé dans le 4e quart-temps du Game 4 face aux Warriors. Malgré la douleur et la gêne, il va essayer de jouer le Game 5 avec une protection.

Pour l’instant, les Kings écrivent qu’il est incertain pour la rencontre, et sans doute que Fox va faire des essais d’ici demain pour évaluer la douleur, et jauger s’il y a un risque d’aggraver sa blessure. Comme il s’agit de sa main pour shooter, ce sera handicapant, même avec une protection.

Vainqueur du premier trophée de Clutch Player Of The Year, Fox est l’un des meilleurs joueurs de ce début de playoffs avec 31.5 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne !

Depuis le début des playoffs, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Tyler Herro, Kawhi Leonard, Victor Oladipo ou encore Ja Morant se sont blessés…

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 Total 395 32 47.2 32.1 73.6 0.5 3.1 3.7 6.2 2.6 1.3 2.7 0.4 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.