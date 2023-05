Kevon Looney, l’autre héros du Game 7 pour les Warriors

Évidemment, la performance de Stephen Curry lors du Game 7 face aux Kings éclipse tout le reste, mais les Warriors n’ont pas oublié de mettre en avant la performance de Kevon Looney lors de ce match décisif.

Car le si précieux pivot de Golden State a encore été admirable, compilant 11 points (4/5 au tir), 21 rebonds et 4 passes décisives. Toute la série, il a ainsi bien géré Domantas Sabonis, prenant notamment le meilleur sur lui dans la lutte pour le rebond, alors que le Lituanien était pourtant le meilleur dans ce domaine en saison régulière !

Kevon Looney est ainsi devenu le troisième Warrior, seulement, à compiler trois matchs à plus de 20 rebonds dans une série de playoffs. Avant lui, seuls Wilt Chamberlain et Nate Thurmond avaient réussi cet exploit. Et parmi toutes les autres franchises, personne ne l’avait réalisé depuis Dwight Howard, en 2008…

« Je pense que Loon est l’un des meilleurs pivots de la ligue », a ainsi expliqué Steve Kerr après la qualification des Warriors. « Je le pense vraiment. Les gens l’oublient parce qu’il ne dunke pas, qu’il ne tire pas à 3-points et tout ça. Mais ce gars-là est un gagnant pur et dur, une machine. Nous ne serions pas là sans lui. »

Des rebonds qui ont « brisé l’âme » des Kings

Les 14 points de Stephen Curry dans le troisième quart-temps ont ainsi fait très mal aux Kings, mais les 7 rebonds offensifs de Kevon Looney dans la période également.

Dans son podcast, Draymond Green expliquait ainsi que la domination de Golden State sous les panneaux dans le troisième quart-temps (22 prises à 9, dont 13 rebonds offensifs) est l’élément qui a définitivement fait basculer le match pour les Warriors, chaque rebond offensif « brisant un peu plus l’âme » des Kings.

« Tout a commencé avec Kevon », avait déjà dit Draymond Green en conférence de presse. « Loon a commencé par dominer le rebond. Et une fois que nous avons verrouillé le rebond, cela nous a permis de montrer à quel point notre défense est bonne. Et une fois que nous avons fait cela, nous avons pu mettre en place notre attaque, obtenir de bonnes possessions offensives et nous avons réussi à mettre en place notre jeu. Kevon Looney a été énorme. »

Fidèle à lui-même, l’intéressé appréciait lui de briller dans les tâches obscures.

« C’est ce qui rend le jeu amusant. Quand vous faites tout le travail de l’ombre, que vous poussez, que vous agrippez et que vous prenez des coups de coude pour obtenir des possessions supplémentaires pour votre équipe et que vous voyez dans la foulée vos coéquipiers mettre un tir et changer le momentum, c’est un sentiment incroyable. Ça nous aide à gagner. Je vis pour ces moments-là » conclut-il ainsi sur son rôle dans cette équipe.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 Total 449 18 58.2 16.9 60.6 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.6 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.