Avec Malik Monk titulaire, les Kings retrouvent une attaque de feu

Deux matchs de suite avec 140 points au compteur, du jamais-vu dans l’histoire des Kings à Sacramento. Les Californiens viennent d’exploser les Spurs (140-113) puis le Jazz (141-97) coup sur coup pour rappeler à la ligue entière leur force de frappe offensive.

Une attaque récemment boostée par l’entrée de Malik Monk dans le cinq de départ de l’équipe, ce qu’il n’avait jamais connu depuis son arrivée en 2022. Sur leurs 20 premiers matchs, les Kings tournaient à 114 points de moyenne avec un moyen 33% de réussite à 3-points.

Avec l’habituel 6e homme comme titulaire depuis cinq rencontres ? Les Kings affichent la meilleure efficacité offensive de la NBA avec 127 points de moyenne sur 100 possessions, sans compter un très bon 41% de réussite à 3-points.

Son impact ne passe logiquement pas inaperçu auprès de ses coéquipiers. Pour De’Aaron Fox, Malik Monk apporte « un autre créateur et un gars qui peut vraiment aller au cercle. Au final, cela rend votre attaque bien meilleure, du début à la fin du match. »

« C’est un grand leader. Il le montre. Les vibrations sont très bonnes. Tout le monde est heureux et la balle circule. J’ai l’impression que c’est contagieux et que ça démarre avec lui », note Domantas Sabonis, dont le coéquipier tourne à près de 20 points de moyenne sur cette séquence (47% dont 43% de loin) et 6 passes.

Kevin Huerter le vit bien

« Tout le monde dans l’équipe peut passer, dribbler ou tirer. Quand vous avez cela, tant que vous avez des gars qui sont prêts à faire tourner le ballon et à le faire correctement, vous allez avoir des résultats comme on l’a fait ce soir, en particulier dans la colonne des passes décisives », note Mike Brown après le match contre Utah.

Ce soir-là, les Kings avaient généré 39 passes décisives pour seulement 8 ballons perdus. Un double record pour les Kings cette saison. « Victime » de ce changement de hiérarchie, Kevin Huerter paye un début de saison moyen, incarné par ses 32% de réussite à 3-points. Un peu faible pour un spécialiste du shoot…

Mais cette inversion des rôles ne semble pas le perturber. « C’est une bonne chose. C’est cohérent. En ce moment, je sais quand j’entre en jeu, quand je sors. Il y a beaucoup de groupes différents avec lesquels je joue, mais jusqu’à présent, j’ai joué 12 minutes d’affilée pendant les deux mi-temps. Jusqu’à présent, tout va bien », note l’arrière.

« Pour moi, il ne s’agit pas d’être titulaire ou non. Lorsque je suis sur le terrain, je peux aider cette équipe en jouant comme je pense être capable de le faire. On voit des matches comme celui de ce soir et il faut continuer à construire sur cette base », affiche-t-il après sa meilleure prestation de l’année, face au Jazz, avec 26 points (10/14 aux tirs dont 6/9 de loin).

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 18 28 46.6 38.4 84.0 0.2 3.3 3.5 4.5 2.2 0.8 1.2 0.4 16.3 Total 476 22 43.4 35.6 84.4 0.3 2.2 2.5 2.9 1.6 0.6 1.5 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.