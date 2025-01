Quand le maillot « cadeau » de Victor Wembanyama termine déjà aux enchères

À l’image de son cadeau aux enfants de JJ Redick, qui avaient perdu leur collection dans les incendies de Los Angeles, Victor Wembanyama offre parfois des maillots à certains fans, en marge des matchs des Spurs.

Le 27 décembre, après la victoire de San Antonio à Brooklyn (où il avait compilé 19 points, 7 rebonds et 6 contres), « Wemby » avait d’ailleurs été à l’origine d’une séquence devenue virale. Dans celle-ci, on le voit ainsi échanger son maillot avec un jeune fan présent dans les tribunes du Barclays Center.

Sur ses réseaux sociaux, la franchise texane le qualifiait même de « meilleur échange de maillot de l’histoire », notamment au vu de la différence de taille existant entre la superstar des Spurs et l’enfant.

Sauf que, un peu plus de deux semaines plus tard, Victor Wembanyama a eu la surprise de découvrir que ce maillot se trouvait sur… un site de vente aux enchères. La vente est censée débuter dans une semaine et il sera possible de se procurer la pièce pour 10 000 dollars, au minimum.

Nul doute que le prix d’achat de ce maillot pourrait grimper rapidement, maintenant que cette annonce a été mise en avant. Au grand dam du Français, qui s’est fendu d’un emoji attristé en apprenant la nouvelle…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 34 33 47.5 35.1 86.8 1.8 8.9 10.7 3.7 2.3 1.1 3.4 4.0 24.7 Total 105 31 46.8 33.7 81.5 2.1 8.6 10.7 3.8 2.2 1.2 3.6 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.