À Miami, le leader Bam Adebayo fait des heures supplémentaires

Propulsé capitaine du Heat suite à la retraite d’Udonis Haslem, Bam Adebayo n’a peut-être jamais été autant dans son rôle qu’en ce moment et sans doute que le Heat n’a jamais eu autant besoin de lui que depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que Jimmy Butler a demandé à partir et demeure suspendu par la franchise depuis quelques jours pour cela.

Lui qui était encore en apprentissage l’an dernier, à la même époque, doit maintenant assumer pleinement cette casquette. Pour ses coéquipiers, les plus jeunes notamment.

« Tout le monde a besoin de se tourner vers quelqu’un, d’une voix. Celle nécessaire quand on est dans les tranchées et que c’est sombre, que les gens sont perdus », explique l’intérieur de Miami à Andscape. « On a besoin de quelqu’un qui croit encore qu’on peut gagner, qu’on a les armes pour ça. On ne peut pas, pour les jeunes, balancer cette saison. Je les regarde car ils essaient de faire leur trou, d’exister dans cette ligue et le bruit extérieur ne doit pas les distraire. Je dois mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. »

Ne pas penser au dossier Jimmy Butler

Le double champion olympique n’est pas plus impressionnant sur le plan du jeu et des statistiques depuis un mois et le début des soucis entre Miami et Jimmy Butler (la star n’a joué que deux matches depuis le 20 décembre 2024), mais ce sont ses mots qui pèsent plus lourd désormais.

« On se repose sur lui. Il continue de nous porter, en tant que leader, dans le vestiaire, avec sa voix », confirme Tyler Herro. « Il a toujours été comme ça pour nous mais ces deux dernières semaines, il est monté d’un cran dans ce domaine. »

Pourtant, la situation n’est pas facile pour Bam Adebayo. D’un côté, il n’a jamais connu une autre équipe que Miami et reste très élogieux dès qu’il parle du Heat. De l’autre, son ami Jimmy Butler désirer la quitter.

« On comprend que, au fond, c’est un business et j’en resterai là », commente-t-il. « C’est un de mes amis donc je lui laisse de l’espace, je le laisse gérer ses affaires. On est concentré sur nos victoires car, peu importe ce qui arrivera avec lui, on doit tout de même jouer et gagner nos matches. La meilleure chose à faire pour nous, c’est de ne pas penser à cette situation. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 37 34 45.6 28.7 71.6 2.4 7.4 9.8 4.6 2.1 1.5 2.1 0.8 16.1 Total 526 30 53.9 25.3 75.3 2.2 6.6 8.8 3.6 2.4 1.1 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.