Cade Cunningham a le feu plus que vert en attaque

Même si Malik Beasley est le héros de la soirée côté Pistons avec son 6 sur 8 à 3-points, dont deux paniers primés dans le « money time » à New York, difficile de ne pas accorder à Cade Cunningham le trophée de MVP de la rencontre. En route pour son premier All-Star Game si les Pistons maintiennent le même rythme, l’ancien numéro 1 de la Draft a survolé la deuxième mi-temps, et plus particulièrement le 3e quart-temps avec 18 de ses 36 points !

Arrivé en NBA avec le statut de créateur, Cade Cunningham prouve cette saison qu’il est aussi un vrai scoreur, et il a la confiance de tout le monde aux Pistons pour prendre le match à son compte.

« Il n’y a pas de vert assez lumineux pour égaler celui de Cade », a déclaré JB Bickerstaff. « Peu importe le tir que Cade souhaite prendre, d’où il veut le tenter, il a toute la liberté. Le vert néon. Qu’est-ce qui va au-delà de ça ? Le vert Tortue Ninja ? Peu importe comment vous l’appelez, il a ce feu vert. »

Sept points et quatre fautes à la mi-temps…

Pourtant handicapé par ses quatre fautes, Cade Cunningham a signé un immense troisième quart-temps, au point de planter les onze premiers points de son équipe.

« Il sait juste ce qu’il peut faire sur le terrain », explique Isaiah Stewart. « Il sait qu’il peut aller où il veut et que personne ne peut l’en empêcher. J’adore le regarder jouer, et j’adore être à ses côtés. Le voir jouer son jeu, tout simplement, c’est incroyable. Je suis tellement heureux pour lui. »

Auteur de 29 points en deuxième mi-temps malgré la défense de Josh Hart et Mikal Bridges, Cade Cunningham n’a pas trop tiré la couverture à lui, et lorsqu’il a fallu repousser le comeback des Pistons, il a laissé Malik Beasley climatiser le Madison Square Garden.

« C’est ce qui est le plus beau avec cette équipe : cette manière de trouver différentes façons de gagner », apprécie JB Bickerstaff. « Je pense que nos gars ont fait un travail incroyable en fin de match pour trouver divers moyens de marquer. Terminer la rencontre avec Tim Hardaway Jr. qui fait ces gestes altruistes, c’est ce qui nous définit. Il a fait la passe supplémentaire à Malik deux fois, et Malik nous a aidés à boucler la rencontre. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 36 36 46.0 38.2 79.8 0.9 5.6 6.6 9.4 2.8 0.9 4.3 0.8 24.5 Total 174 34 43.8 34.2 84.3 0.8 4.6 5.4 7.1 2.8 1.0 3.7 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.