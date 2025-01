Le MVP de la nuit | Cade Cunningham toujours plus près des étoiles

Un journaliste débute sa question à Tim Hardaway Jr. en expliquant que Cade Cunningham est l’un des meilleurs meneurs/arrières de l’Est cette saison. « De la NBA » le coupe alors le basketteur…

Cette nuit, face aux Raptors, le meneur des Pistons a encore une fois montré pourquoi il était vu comme un « franchise player » lors de sa Draft. Cade Cunningham a ainsi signé son septième « triple-double » de la saison avec 22 points à 8/17 au tir, dont 2/4 de loin, 17 passes décisives, 10 rebonds, même s’il a aussi perdu 8 ballons.

Seuls Nikola Jokic (15) et LeBron James (8) ont ainsi réalisé plus de « triple-double » depuis le début de la saison.

Un vrai leader

Après le match, JB Bickerstaff mettait en avant la capacité de son leader à manipuler les défenses, en fonction des aides, pour trouver ses shooteurs, notamment un Tim Hardaway Jr. à 7/8 derrière la ligne à 3-points !

Et alors que les Pistons (20 victoires – 19 défaites) sont installés dans le Top 8 de la conférence Est, le fils du Hall of Famer continue de faire la promotion de son coéquipier en vue du All-Star Game.

« Il a grandi. Il a toujours eu confiance en lui mais il fait du bon travail pour rester positif, pour responsabiliser tout le monde. Ses coéquipiers écoutent le message. Et quand on a un leader comme ça, qui s’exprime et qu’on a envie de suivre et avec lequel on veut aller à la bataille, ça vous rend la vie plus simple » conclut-il ainsi.

Et ça permet aussi aux Pistons de voir le futur avec optimisme, après de très, très longues années de galères.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 34 36 45.7 37.6 79.2 0.9 5.6 6.6 9.3 2.8 0.9 4.3 0.8 24.3 Total 172 34 43.7 34.0 84.2 0.8 4.6 5.3 7.0 2.8 1.0 3.7 0.6 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.