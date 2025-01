La « lottery » est devenu un rendez-vous de plus en plus suivi, en NBA, mais aussi à l’internationale et particulièrement en France depuis deux ans. La « lottery » de 2023 avait notamment été un vrai événement, lorsque les Spurs ont ravi la première place aux Hornets pour s’assurer la voie royale vers Victor Wembanyama.

L’an dernier aussi, c’est aussi ce soir-là que les destins de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr se sont décidés, puisque les deux « Frenchies » seront finalement choisis aux deux premières positions.

Lundi, la NBA a donné les dates officielles de la « lottery » de 2025, et comme l’an dernier, celle-ci aura lieu le 12 mai prochain, entre le « NBA G-League Combine » du 9 au 11 mai et le « NBA Draft Combine » (du 11 au 18 mai) où tous les prospects du monde auront l’occasion d’être passés à la loupe par les 30 franchises de la ligue.

Après l’hégémonie tricolore des deux dernières années, l’enjeu principal tournera cette fois autour du phénomène de Duke, Cooper Flagg, annoncé comme le numéro 1, d’autant plus après sa sortie à 42 points ce week-end.

QUI PARTICIPE À LA LOTTERY ?

En théorie, la « lottery » concerne les franchises non qualifiées en playoffs, soit les 14 équipes avec les plus mauvais bilans. On leur attribue une place, et donc des chances de remporter le premier choix, en fonction de leur bilan en saison régulière. Plus une équipe a été mauvaise en saison régulière, plus elle a de chances de choisir en premier.

L’arrivée du « play-in » a un peu bouleversé la théorie puisque la NBA doit attendre les éliminations des barrages pour déterminer les « lottery teams ».

COMMENT EST NÉE LA LOTTERY ?

QUEL EST LE RÈGLEMENT ?

Depuis 2019, la NBA a modifié deux éléments essentiels, qui visent à éviter le « tanking » en saison régulière.

– En théorie, les trois plus mauvais bilans de la saison ont désormais 14% de chances de décrocher la première place le soir de la « lottery ». Jusqu’en 2018, le plus mauvais bilan avait 25%, soit une chance sur quatre, de décrocher le premier choix. Les deux autres plus mauvais bilans avaient ensuite respectivement 19.9% et 15.6% de chances de récupérer cette première place. Un système mis en place depuis 2005 et que le « tanking » avait mis à mal depuis plusieurs saisons. Avec cette réforme, la plus mauvaise équipe n’a qu’une chance sur sept de gagner la « lottery », contre une chance sur quatre auparavant.

– Jusqu’en 2018, seuls les trois premiers choix étaient déterminés par la « lottery », et le pire bilan de la saison régulière était donc assuré de sélectionner dans le Top 4. Avec cette réforme, on passe à quatre choix désignés par le tirage au sort, et ça signifie du même coup que le pire bilan de la saison régulière pourrait n’avoir que le 5e choix.

COMMENT SE DÉROULE LE TIRAGE AU SORT ?

La NBA utilise 14 balles de ping-pong, numérotées de 1 à 14, et les place dans une machine qui ressemble à celle du Loto. Au total, il existe 1 001 combinaisons possibles (sans tenir compte de l’ordre de sortie des balles : en clair, la combinaison 1-2-3-4 est la même que la combinaison 4-3-2-1). Ces combinaisons sont attribuées aux équipes en fonction de la probabilité souhaitée.

Un premier tirage permet donc de déterminer le premier choix. Les balles sont mélangées pendant vingt secondes, puis chaque balle est aspirée à dix secondes d’intervalle. Le nom de la première équipe connue, on remet les balles dans la machine et on recommence pour déterminer les deuxième, troisième et quatrième choix. Si la combinaison d’une équipe déjà tirée au sort retombe, le tirage recommence.

Seuls les quatre premiers choix sont tirés au sort. De la 5e à la 14e place, la « lottery » tient ensuite compte du classement avec les formations restantes.

LES PROBABILITÉS À CE STADE DE LA SAISON