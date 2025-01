Sa reconversion s’est dessinée seulement huit mois après sa retraite. Alors que Dirk Nowitzki a d’abord cherché à s’éloigner de l’univers basket, Blake Griffin, qui va officier avec l’Allemand sur Amazon Prime Video, n’aura pas mis longtemps pour baigner à nouveau dedans.

Heureux de rejoindre une équipe, portée notamment par la journaliste-animatrice Taylor Rooks, l’ancien intérieur va devenir consultant auprès de la plateforme, devenue l’un des diffuseurs majeurs de la NBA en 2025/26. Avec une idée bien claire de ce qu’il compte apporter au micro.

« C’est ce que j’aime avec le football (américain) en regardant Tony Romo, Tom Brady, Payton Manning (les anciens quarterbacks qui décortiquent désormais le jeu pour la télévision)… Tu es vraiment à l’intérieur, (tu réalises) à quel point c’est difficile et ce à quoi ces gars pensent. Et toutes les décisions qu’ils doivent prendre. J’ai le sentiment que ça manque un peu dans le basket », livre-t-il.

Et l’ancien dunkeur des Clippers d’évoquer le show de TNT avec Shaquille O’Neal et Charles Barkley. « Probablement l’une des meilleures émissions sportives de tous les temps. (Mais) selon moi, ils ne font que dire des conneries, il n’y a pas beaucoup d’analyses », regrette ainsi Blake Griffin.

L’exemple Rudy Gobert

Ce dernier rappelle aussi être « fraîchement sorti » du jeu par rapport à ses homologues cités plus haut. Sous-entendu, il est plus à la page que d’autres. « Le jeu change, il y a toujours un nouvel élément dans le jeu, tous les ans. À la rentrée, le coach arrive et te dit que cette année, on ne fera plus de prises à deux depuis l’aile, mais de façon croisée… Donc apporter de l’analyse, quelque chose d’actuel, m’enthousiasme. Et le fait d’avoir été professionnel, tu sais à quel point c’est difficile d’être là tous les soirs », poursuit-il.

Dans le registre analyse, le sextuple All-Star cite en exemple l’ère des Warriors et leur capacité à avoir su « protéger » Stephen Curry en défense pendant des années. Et trouve injuste de s’en prendre à Rudy Gobert lorsqu’il se retrouve « seul au monde » à devoir défendre sur Luka Doncic.

« Il faut trouver un schéma, comme coach. Tu trouves un schéma pour maximiser ton défenseur. Je ne suis pas du genre à dire ‘Rudy Gobert ne peut pas faire ci…’ Non, non, non. Tu trouves un moyen de maximiser ses forces et tu minimises ses faiblesses parce qu’on en a tous. C’est la façon de parler du sport », assure Blake Griffin qui vise ainsi à « être capable de combler le fossé entre les fans de NBA et les joueurs ».

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.