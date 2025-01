Après s’être éloigné de la NBA, Dirk Nowitzki y revient avec plaisir

Après 21 saisons et 1 522 matches de saison régulière (et 145 de playoffs) sur les parquets, Dirk Nowitzki avait pris sa retraite en 2019. Et à la différence de certains sportifs qui vivent une « petite mort » en quittant le monde professionnel, l’Allemand a accueilli avec plaisir le fait de raccrocher les chaussures.

« Franchement, l’ajustement fut agréable. J’ai joué jusqu’à quasiment 41 ans. J’ai donné tout mon corps et mon esprit et je n’avais plus rien à offrir. J’étais totalement serein avec l’idée de partir. Je pouvais le sentir », indique le MVP 2007 à Marc Stein. « Sur les deux dernières saisons, j’avais des soucis physiques. Ma dernière année, j’ai manqué les 30 premiers matches à cause de ma cheville. C’était compliqué de se lever et mentalement, ce n’était plus agréable. Donc j’étais prêt à tirer ma révérence, vraiment. »

Avec pour objectif de profiter de sa famille. « Mon rêve a toujours été de montrer à mes enfants le monde », poursuit-il. « Ma femme vient de Suède et du Kenya, je suis Allemand, donc je voulais que mes enfants profitent de la vie, découvrent de nouvelles cultures et langues. Ce furent deux belles années. »

« Mes deux premières années de retraite, je regardais très peu de matches. Quand j’étais en voyage, je ne regardais pas les scores, même pas ceux des Mavericks »

Mais s’il avait ressenti le besoin de s’écarter du monde du basket à partir de sa retraite, son envie d’y revenir s’est imposée tout doucement au fil du temps.

« Année après année, mon intérêt pour le basket est revenu. Mes deux premières années de retraite, je regardais très peu de matches. Quand j’étais en voyage, je ne regardais pas les scores, même pas ceux des Mavericks. J’avais besoin de couper avec ça », admet Dirk Nowitzki. « Désormais, je regarde tous les matches de Dallas quand je le peux. Je suis de plus en plus les rencontres. Et comme mes enfants commencent à regarder et aimer de plus en plus la NBA, c’est naturel pour moi d’être avec eux devant les écrans. »

Le MVP des Finals 2011 ne va pas se contenter de retrouver le plaisir devant les matches NBA, il va les commenter. En effet, en compagnie de Blake Griffin, il sera consultant pour Amazon Prime Video, qui diffusera les rencontres à partir de la saison 2025/26.

« Je savais que je voulais écouter les offres puis dès que j’ai rencontré les gens d’Amazon, ils étaient très gentils, détendus. Ils m’ont mis à l’aise. Le processus d’entretien était facile et fluide », raconte-t-il. « Ça semblait agréable de travailler avec et pour eux, et c’est capital pour moi. Je ne voulais pas faire ça avec des gens difficiles à gérer, avec lesquels je ne serais pas impatient de travailler semaine après semaine. Je veux être entouré de gens qui aiment le basket. Je veux simplement, chaque semaine, prendre du plaisir à aller travailler. »