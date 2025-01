Nicolas Batum, symbole de l’angoisse des Clippers face aux incendies

On évoque beaucoup les Lakers à propos des matches reportés, mais les Clippers aussi sont concernés par les incendies qui frappent Los Angeles. Certes la franchise a déménagé à Inglewood, près de l’aéroport, mais les joueurs de Tyronn Lue habitent dans les endroits touchés par les flammes.

Comme Kawhi Leonard, mais aussi Nicolas Batum. Mercredi, alors que les Clippers étaient à Denver, le Français a avoué qu’il était branché sur son téléphone. Même pendant le match.

« Le match à Denver était étrange. Toute la journée l’a été. J’étais sur mon téléphone avec ma famille toute la journée. Je n’ai pas dormi cette nuit-là [avant le match]. On ne savait pas ce qui se passait, si le feu allait atteindre notre maison… » raconte le Français. « Ma tête n’était pas vraiment au match. Je crois que j’ai lâché mon téléphone trois minutes avant le match, juste pour m’assurer que tout allait bien. Et j’ai vérifié à la mi-temps. On ne fait jamais ça, mais j’ai vérifié à la mi-temps pour m’assurer que ma femme et mes enfants allaient bien. C’était une période étrange. »

À cinq heures du matin, mercredi, le LA Times raconte que Nicolas Batum avait appris que sa famille devrait évacuer leur maison de Tarzana en raison du déplacement de l’incendie des Palisades dans cette direction. « Je voulais rentrer chez moi », poursuit Nicolas Batum, interrogé après l’entraînement de dimanche. « Mais on m’a dit que ma famille allait bien. Pour l’instant, nous avons la chance d’être en sécurité … J’espère que cela restera comme ça. »

Kawhi Leonard, en revanche, était rentré dès mardi dans sa maison des Pacific Palisades pour être avec sa famille. « Il va bien, mais concernant sa maison, c’est à lui qu’il faut demander » répond Tyronn Lue. « C’est une situation difficile pour lui, avec ce qu’il doit affronter avec sa famille et sa maison. Nous sommes là pour le soutenir, non seulement Kawhi mais aussi toute personne de la communauté qui a besoin d’aide. Nous serons là pour aider et soutenir. »

Le basket pour se changer un peu les idées

Dimanche, Kawhi Leonard était à l’entraînement, mais il ne s’est pas exprimé devant la presse. « Je sais que Kawhi avait quitté l’équipe avant ce match à Denver pour vérifier sa situation », a déclaré son coéquipier Terance Mann. « Mais nous n’avons pas vraiment eu de nouvelles de lui. Donc, c’est bien de voir que lui et sa famille vont bien. Les gens ont encore du mal à dormir. Certains n’ont plus d’électricité, d’autres ont des problèmes familiaux à régler, l’école de certains enfants a brûlé. Il se passe beaucoup de choses. C’est bien plus important que le basket-ball. »

Ce soir, les Clippers vont retrouver les terrains et leur public. Ils n’ont plus joué depuis mercredi dernier.

« Nous avons eu deux bons entraînements ces deux derniers jours. Côté basket, nous avons perdu quatre de nos cinq derniers matchs, donc nous devons gagner lundi » prévient Nicolas Batum. « Nous avons une série de matchs à domicile que nous devons bien gérer, donc le match contre Miami sera crucial, et nous devons nous concentrer pour le gagner. On traverse des moments dingues depuis cinq jours, et je pense que les gens ont besoin de se changer les idées pendant deux ou trois heures. »

Les joueurs aussi.