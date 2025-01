Kawhi Leonard auprès de sa famille, également évacuée à Los Angeles

Les violents incendies qui touchent la région de Los Angeles et la Californie du Sud ont fait au moins cinq morts et conduit des dizaines de milliers de personnes à évacuer leurs domiciles. Parmi elles, les familles de JJ Redick et Steve Kerr ont ainsi dû quitter leurs maisons, tout comme celle de Kawhi Leonard.

Chris Haynes rapporte, ainsi, que le joueur des Clippers a quitté son équipe à quelques heures de son match à Denver, afin de retourner auprès des siens. On ignore encore jusqu’à quand il restera éloigné de la franchise californienne, mais celle-ci aura ensuite trois matchs à disputer à Los Angeles entre les 11 et 15 janvier, et il pourrait donc en être, en fonction de l’évolution de la situation.

« Il faut absolument prendre soin de son foyer … Je l’ai soutenu à 100% », a expliqué Tyronn Lue sur la décision de son joueur. « Il est rentré (à Los Angeles), il a vérifié que tout allait bien pour sa famille et de ses enfants. Il les a retrouvés, ils vont bien, donc je suis heureux et reconnaissant pour ça ».

On rappelle que Kawhi Leonard a tout récemment retrouvé les parquets avec les Clippers (10.0 points, 2.5 rebonds, 1.5 passe et 1.0 interception en deux matchs), après plusieurs mois d’absence à cause de son genou droit.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 2 20 31.8 50.0 33.3 1.0 1.5 2.5 1.5 1.0 1.0 1.5 0.0 10.0 Total 698 32 49.8 39.1 86.1 1.2 5.2 6.4 3.0 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.