DeMar DeRozan touché par l’hommage des Bulls

Pas toujours les meilleurs pour célébrer leurs anciens joueurs ou coachs, les Bulls ont pourtant mis les petits plats dans les grands pour fêter le retour de DeMar DeRozan à Chicago.

L’ailier All-Star a ainsi été le premier du « Big Three » à quitter le navire pour rejoindre Sacramento cet été lors de la free agency et son retour a été célébré avec émotion dimanche, par ses anciens fans, ses anciens coéquipiers, son ancien coach Billy Donovan et son ancienne franchise qui avait également concocté un clip en clin d’œil à ses trois ans passés aux Bulls. Après la rencontre, ponctuée par une 7e victoire de suite de Sacramento, DeMar DeRozan est revenu sur cette soirée particulière pour lui.

« C’est le genre de choses qui en dit long », a-t-il reconnu après la victoire des siens. « Ce genre de marque de reconnaissance pour le temps passé ici et là me rend toujours humble (…). Dès que je suis arrivé ici, j’ai essayé de tout donner pour cette franchise, pour la ville, et je pense que ça s’est vu. Je me suis vraiment donné à fond pour représenter les Bulls. Je pense que quand les gens voient ça, ils ont une réaction sincère en retour ».

DeMar DeRetour

C’est bien ce qui est ressorti de cette soirée le concernant, avec un hommage sincère de la part de l’ensemble des personnes qui ont croisé son chemin durant ses trois ans passés à Chicago, où il s’est comporté en bon vétéran, brillant par sa palette offensive remarquable, son efficacité dans le « money time » et son sens du leadership.

Même s’il a reconnu que le projet bâti par les Bulls n’a pas pris la tournure espérée, DeMar DeRozan a également remercié le vice-président Arturas Karnisovas et son GM Marc Eversley pour leur attitude et la façon avec laquelle ils ont accompagné son intégration à sa nouvelle équipe.

« Toronto sera toujours à la première place dans mon coeur, mais je dois placer Chicago en deuxième position » a-t-il ainsi rappelé pour conclure. « En venant à Chicago, j’ai en quelque sorte retrouvé mon ambition. Je me souviens du premier rendez-vous que j’ai eu avec Arturas Karnisovas et Marc Eversley, qui m’ont dit de venir ici et d’être moi-même. Tout ça s’est traduit par une place au All-Star-Game et toutes les choses incroyables que j’ai faites ici. Et ça montre aussi que si vous restez fidèle à quelque chose, vous serez récompensé ».

Welcome back to the United Center, Deebo ❤️ pic.twitter.com/aTTJJfQN81 — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 12, 2025

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 33 36 48.0 31.3 85.7 0.5 3.2 3.8 3.9 2.1 1.3 1.5 0.4 20.9 Total 1143 35 46.9 29.7 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.0 0.3 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.