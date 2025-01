Les Sixers abandonnent leur projet de nouvelle salle !

Les Sixers voyaient les choses en grand pour la construction de leur nouvelle salle en plein centre-ville, un projet chiffré à 1.3 milliard de dollars dont la construction devait débuter sous peu. Après une longue bataille auprès des riverains de Chinatown et Washington Square, opposés à cette initiative, la franchise de Philadelphie avait pourtant reçu le feu vert du conseil municipal le 19 décembre dernier, à 12 voix contre 5, afin de lancer les travaux de la salle qui aurait dû s’appeler « 76 Place ». Car au final, le projet prévu pour une livraison en 2031 ne se fera pas.

Le Philadelphia Inquirer a en effet révélé que des membres du conseil ont confirmé que les Sixers avaient finalement fait le choix de renoncer à ce projet, cédant à la pression des habitants des quartiers voisins qui ont multiplié les recours et les pétitions. Si la franchise n’a pour l’heure fait aucun commentaire sur le sujet, le quotidien de Pennsylvanie a ajouté que l’emblématique équipe de Philly avait conclu un accord avec « Comcast Spectacor », qui gère l’exploitation du Wells Fargo Center, pour rester au sud de la ville, en attendant de mettre un nouveau projet sur pieds, du côté de South Philly, où les Sixers sont actuellement basés.

Le New Jersey de retour dans la course ?

Contre vents et marées, le conseil municipal de la ville et la maire Cherelle Parker avaient pourtant soutenu et défendu la construction de cette enceinte qui devait faire rayonner la cité de l’amour fraternel et rebooster l’économie du centre-ville. La décision des Sixers de freiner des quatre fers a donc beaucoup de mal à passer du côté du conseil municipal, comme l’a déploré l’une de ses membres, Jamie Gauthier.

« Il est clair que nous n’aurions jamais dû faire confiance à ce processus. Ce développement prouve que le projet était à moitié ficelé », a-t-elle déclaré. « Ils ne nous respectent pas, ils ne respectent pas le conseil municipal, ils ne respectent pas la maire, ils ne respectent pas les citoyens, et c’est pourquoi ils n’auraient jamais fallu leur faciliter les choses de la sorte dès le départ ».

Après une longue bataille de deux ans, les Sixers repartent donc désormais à zéro et peut-être qu’un déménagement au New Jersey, où la franchise possède ses installations et ses bureaux, va redevenir d’actualité…