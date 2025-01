Paul George en a marre de jouer pivot

Joel Embiid souvent absent, et Andre Drummond de passage à l’infirmerie, Nick Nurse est contraint d’en demander plus à ses ailiers. Guerschon Yabusele s’est habitué à dépanner au poste 5, dans un cinq « small ball », et c’est au tour de Paul George de découvrir ce nouveau rôle. Après la défaite face aux Pelicans, il a reconnu que ce n’était vraiment pas sa tasse de thé…

« C’est différent. J’ai l’habitude de me battre, de courir partout, de suivre des joueurs, de me battre à travers les écrans. Pour être honnête, je m’ennuie » a-t-il lancé. « Jouer au poste 5 ne m’apporte pas grand-chose, mais je suis capable de bloquer le milieu et d’aider, de couper les voies de passe et les pénétrations, et de tenir tête à des intérieurs. C’est ce que le coach voit dans cette configuration. Mais ce que j’aime, c’est de défendre sur des petits et me mesurer à un ailier ».

Le duo Embiid-Drummond absent, Nurse alterne entre Yabusele et Adem Bona pour le poste 5. Face aux Pelicans, les deux ont cumulé 46 minutes à ce poste, et finalement, George n’a joué pivot que pendant une séquence de deux minutes, aux côtés de Caleb Martin, Tyrese Maxey, Kelly Oubre et Ricky Council IV. A priori, c’était déjà deux minutes de trop…