Les Suns relancés par l’enthousiasme de leurs rookies

Ce n’est que face aux Sixers et au Jazz, mais les Suns ont remporté cette nuit une deuxième victoire de suite, et ça faisait un mois que ça ne leur était plus arrivé ! Avec un bilan négatif (18v-19d), les coéquipiers de Kevin Durant ne peuvent plus se permettre de gaspiller des munitions, et ils pourraient dimanche soir basculer dans le positif avec la réception des Hornets, qui les avaient battus cette semaine.

Pour éviter tout couac, même en back-to-back, Mike Budenholzer peut compter sur le duo Durant-Booker (59 points cette nuit), mais aussi l’enthousiasme de ses rookies Ryan Dunn et Oso Ighodaro. « C’est un bon équilibre » explique Devin Booker à propos de ce mix entre un « Big Three » All-Star et des rookies. « Ils sont matures lorsqu’ils jouent au basket, et juste après ils montrent leur véritable âge. C’est plaisant… Comme je l’ai déjà dit, c’est un vestiaire très jeune, et à travers eux, on est en contact avec la nouvelle génération. »

Budenholzer leur fait si confiance qu’il a décidé de se passer de Jusuf Nurkic depuis deux matches, et de laisser Bradley Beal en sortie de banc. « Je savais que nous aurions un certain impact. Je ne m’attendais pas à ce que je sois titulaire et que je joue beaucoup de minutes. Je ne suis pas venu ici avec beaucoup d’attentes. J’ai travaillé et j’ai fait ce qu’il fallait pour jouer » explique Dunn, l’une des bonnes pioches de cette Draft 2024.

A ses côtés, Ighodaro est devenu la première rotation intérieure, et il répond aux attentes de son coach. « Oso influence le jeu avec ses contres. Je savais qu’il allait le faire » explique Dunn à propos de son coéquipier. « Et puis, il y a la confiance que ces gars nous donne, que le staff nous donne et que l’équipe, dans son ensemble, nous donne. C’est formidable ! Et vous savez, on essaie d’apprendre à travers les erreurs des rookies, et à travers les hauts et les bas, mais c’est génial ».