Emmenés par Devin Booker, les Suns se rassurent face à Utah

Décevant depuis deux mois et en proie à des polémiques concernant la hiérarchie de son roster, Phoenix vient d’enchaîner une deuxième victoire de suite. Après Atlanta jeudi soir, c’est Utah qui est venu mordre la poussière en Arizona, non sans avoir bataillé.

Privés de Jordan Clarkson, Keyonte George et John Collins, les Jazzmen n’ont pas mené au score une seule seconde. Après l’entame remarquée de Mason Plumlee, encore titularisé au détriment de Jusuf Nurkic, c’est Devin Booker qui a rapidement pris les choses en main en scorant 7 points de suite (12-2).

À l’énergie, Lauri Markkanen et Walker Kessler ont réussi à lancer Utah avant de voir Svi Mykhailiuk et Cody Williams faire feu de loin pour relancer le match (26-25).

Le Jazz s’accroche

Les locaux ont repris leurs aises suite à un 10-3 initié par Devin Booker à 3-points et conclu par Bradley Beal, sixième homme de luxe, toujours de loin (41-34), puis un 9-0 avec encore Devin Booker au départ et Kevin Durant cette fois à l’arrivée pour offrir le plus gros écart du match aux Suns (54-38).

La suite a été un peu plus dure puisque le Jazz a réussi à rester en vie, notamment grâce aux 9 points de Collin Sexton en fin de deuxième quart-temps pour accompagner le duo Markkanen-Kessler (65-54). Le troisième acte a également été indécis, avec cette fois Isaiah Collier en renfort pour maintenir Utah dans le coup, entre ses cinq points de suite et son alley-oop pour Lauri Markkanen pour ramener Salt Lake City à -4 (72-68).

Kevin Durant et Devin Booker ont alors pris leurs responsabilités de loin, mais Utah a tenu bon jusqu’en début de quatrième quart-temps, lorsque le 3/3 de loin de Grayson Allen a définitivement desserré l’étau, faisant imploser pour de bon la défense adverse (100-88). Le dunk de Devin Booker dans la foulée a eu le mérite d’offrir aux Suns une fin de match sans pression. Un ultime 3-points de Devin Booker, MVP du match, suivi d’un 2+1 de KD ont alors définitivement mis fin au suspense, Phoenix s’imposant 114-106 en plus de s’éviter une nouvelle soirée de crise…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Grayson Allen remet ça. En reléguant Bradley Beal sur le banc et Jusuf Nurkic au bout de sa rotation, Mike Budenholzer cherche à créer un électrochoc au sein de son groupe qui continue de se chercher depuis deux mois. Les deux premiers lieutenants du tandem Booker-Durant doivent se bouger, et tout le reste de l’effectif avec. Pour l’instant, il y a un joueur qui a bien saisi le contexte, en profitant pour tirer son épingle du jeu. Déjà déterminant face à Atlanta deux jours plus tôt avec son meilleur match de la saison (23 points), Grayson Allen a encore été précieux, cette fois en répondant présent au moment où son équipe en a eu le plus besoin. Alors que le Jazz revenait dangereusement à -3 (91-88), l’arrière s’est fendu d’un 3/3 à 3-points qui a libéré tout le monde.

– Objectif Charlotte. En difficulté depuis mi-novembre, les Suns n’ont plus réussi à enchaîner trois victoires de suite, s’arrêtant à deux succès consécutifs à deux reprises. Face aux Hornets ce soir, l’équipe contre qui Phoenix a plongé mardi, l’objectif sera donc d’aller chercher ce « triplé » après Atlanta et Utah, pour le moral des troupes avant un road-trip de cinq matchs, mais aussi sur le plan comptable afin de retrouver un bilan à l’équilibre.

