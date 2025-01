Joel Embiid et Yves Missi, une histoire de familles

Drafté en 21e position par les Pelicans, Yves Missi n’en finit plus de surprendre positivement. Intérieur appliqué, intraitable en défense et bon finisseur près du cercle, le pivot belgo-camerounais vient même d’être nommé « Rookie du mois » dans la conférence Ouest. Une performance d’autant plus remarquée que sur les 13 matchs du mois de décembre, New Orleans en a perdu 12 !

Yves Missi a pour sa part tourné en double-double sur la période (11.2 points et 10 rebonds en moyenne), menant sa classe de rookies en terme de points (146), rebonds (130), rebonds offensifs (63), paniers inscrits (60) et contres (21). Mieux encore, avec ses 277 rebonds glanés sur ses 33 premiers matchs, il a pulvérisé le record de franchise pour un rookie, détenu jusque là par Anthony Davis avec 251 prises. Autant dire que la performance méritait d’être saluée, ce que le président David Griffin et l’ensemble du staff et ses coéquipiers n’ont pas manqué de faire dès le 2 janvier, à la grande surprise de l’intéressé.

« Tout d’abord, je dois dire que je ne m’y attendais pas. J’étais en train de me faire soigner, et j’ai vu tout le monde se rassembler, j’étais un peu gêné. Mais c’est clair que c’est une super sensation. Je voudras remercier mes coéquipiers, le staff dirigeant et la franchise. Je suis heureux de me retrouver dans cette position », a-t-il confié à Andscape.

Du rêve à la réalité

Cette première partie de saison réussie sur le plan personnel devait être ponctuée d’un premier duel face à son « grand-frère » Joel Embiid vendredi soir à l’occasion du déplacement de New Orleans à Philadelphie. La blessure au pied du pivot des Sixers a retardé ce premier affrontement, mais le MVP 2023 de la NBA a tout de même eu quelques mots envers son compatriote rookie, en le félicitant… à sa façon ! « J’ai vraiment hâte de lui botter les fesses, mais je suis content pour lui », a ainsi lancé Joel Embiid.

Pour Yves Missi, l’heure est encore à l’apprentissage en tant que prospect qui était un peu passé sous les radars jusqu’à ce que sa saison à Baylor l’an dernier finisse par le mettre dans la lumière. Tout est allé si vite depuis, et le pivot peine encore parfois à réaliser ce qui lui arrive.

« Parfois, j’imagine que tout cela n’est qu’un rêve et qu’un jour je me réveille, que je suis au Cameroun et que rien ne s’est vraiment passé. Jusqu’ici, tout va bien. J’essaie d’emmagasiner beaucoup d’expérience. Je suis le plus jeune ici. Donc j’écoute les conseils des gars, et je fais en sorte de progresser chaque jour », a-t-il reconnu.

En attendant que la route des deux joueurs se recroisent en NBA, du côté de la Louisiane en mars prochain, Yves Missi est reparti avec la victoire et aussi quelques conseils de son aîné, qui le voit se faire son trou dans la ligue, à condition de continuer à bien travailler.

« Il a une chance de devenir vraiment bon. Aujourd’hui, il fait ce qu’il est censé faire. Mais j’espère aussi qu’il continuera à bosser sur son jeu parce que je pense qu’il peut apporter bien plus à l’avenir. Il a aussi une bonne chance de remporter ce trophée de Rookie de l’année. En tout cas je suis derrière lui ».

Alors qu’il s’était montré relativement discret sur le sujet jusqu’à présent, Joel Embiid a également confirmé qu’il connaissait Yves Missi bien avant que ce dernier ne fasse ses premiers pas en NBA, le pivot des Pelicans étant issu d’une famille de basketteurs, entre ses parents, Jean Paul et Annette Missi, tous deux internationaux camerounais, mais aussi son grand frère, Steve Moundou-Missi.

« En fait, je suis allé à l’école avec sa grande soeur à Montverde. Donc je connaissais déjà Yves avant. J’ai aussi donné des places à mon cousin qui a aussi joué avec lui à Baylor l’an dernier (Yanis Ndjonga). Donc je le connais depuis pas mal de temps, juste à travers sa famille. Son grand frère a aussi joué à Harvard, mais lui est allé à Montverde. Je connaissais déjà toute la famille », a précisé Joel Embiid.

De ce premier acte manqué, Yves Missi retiendra donc les conseils ambitieux de Joel Embiid : « Continue de travailler. Et si ça ne marche pas, Dieu trouvera quelque chose d’autre pour le réaliser ».

Yves Missi Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NOP 38 27 55.4 0.0 66.4 3.8 4.6 8.4 1.4 2.3 0.6 1.2 1.5 9.2 Total 38 27 55.4 0.0 66.4 3.8 4.6 8.4 1.4 2.3 0.6 1.2 1.5 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.