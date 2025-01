DeMarcus Cousins s’envole maintenant pour… la Mongolie

Las de courir après une nouvelle chance en NBA, DeMarcus Cousins a décidé de voyager pour continuer de vivre de sa passion. Loin des États-Unis, il s’est ainsi engagé à Porto Rico, à Taïwan, en Chine et aux Philippines, passant même du cinq-contre-cinq au trois-contre-trois. Avec plus ou moins de réussite.

Cette fois-ci, « Boogie » reste en tout cas en Asie et le voilà qui rejoint maintenant… la Mongolie, et plus précisément le club des Selenge Bodons. Fondés en 2018, ils n’ont encore jamais remporté le titre et c’est bien là l’objectif de la venue de « DMC », leur nouvelle tête d’affiche.

À aujourd’hui 34 ans, DeMarcus Cousins y restera jusqu’à la fin de la saison et, pour le très peu connu championnat local, c’est forcément une belle mise en avant que l’arrivée de l’un des meilleurs intérieurs de la dernière décennie en NBA (19.6 points, 10.2 rebonds, 3.0 passes décisives, 1.3 interception et 1.0 contre en carrière).

DeMarcus Cousins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 SAC 81 29 43.0 16.7 68.7 2.7 6.0 8.6 2.5 4.1 1.1 3.3 0.8 14.1 2011-12 SAC 64 31 44.8 14.3 70.2 4.1 6.8 11.0 1.6 4.0 1.5 2.7 1.2 18.1 2012-13 SAC 75 31 46.5 18.2 73.8 3.0 7.0 10.0 2.7 3.6 1.4 3.0 0.7 17.1 2013-14 SAC 71 32 49.6 0.0 72.6 3.1 8.6 11.7 2.9 3.8 1.5 3.5 1.3 22.7 2014-15 SAC 59 34 46.7 25.0 78.2 3.1 9.5 12.7 3.6 4.1 1.5 4.3 1.8 24.1 2015-16 SAC 65 35 45.1 33.3 71.8 2.4 9.1 11.5 3.3 3.6 1.6 3.8 1.4 26.9 2016-17 * All Teams 72 34 45.2 36.1 77.2 2.1 8.9 11.0 4.6 3.9 1.4 3.7 1.3 27.0 2016-17 * SAC 55 34 45.2 35.6 77.0 2.1 8.5 10.6 4.8 3.7 1.4 3.8 1.4 27.8 2016-17 * NOP 17 34 45.2 37.5 77.7 2.2 10.2 12.4 3.9 4.4 1.5 3.7 1.1 24.4 2017-18 NOP 48 36 47.0 35.4 74.6 2.2 10.7 12.9 5.4 3.8 1.7 5.0 1.6 25.2 2018-19 GOS 30 26 48.0 27.4 73.6 1.4 6.8 8.2 3.6 3.6 1.3 2.4 1.5 16.3 2020-21 * All Teams 41 17 42.6 34.8 72.8 1.3 5.1 6.4 1.9 2.6 0.8 1.6 0.6 8.9 2020-21 * HOU 25 20 37.6 33.6 74.6 1.2 6.4 7.6 2.4 3.0 0.8 1.6 0.7 9.6 2020-21 * LAC 16 13 53.7 42.1 68.2 1.4 3.1 4.5 1.0 2.1 0.8 1.6 0.4 7.8 2021-22 * All Teams 48 15 46.0 30.3 76.0 1.5 4.1 5.6 1.5 2.9 0.7 1.8 0.4 9.0 2021-22 * DEN 31 14 45.6 32.4 73.6 1.6 3.9 5.6 1.7 3.0 0.6 2.2 0.4 8.9 2021-22 * MIL 17 17 46.6 27.1 81.6 1.4 4.4 5.8 1.1 2.7 0.9 0.9 0.5 9.1 Total 654 30 46.0 33.1 73.7 2.6 7.6 10.2 3.0 3.7 1.3 3.3 1.1 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.