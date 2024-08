DeMarcus Cousins passe au 3×3 !

Jimmer Fredette n’est pas le seul ancien joueur NBA à se convertir au 3×3 puisque la FIBA révèle que son ancien coéquipier, DeMarcus Cousins, a décidé de l’imiter. Après une expérience à Taiwan, Cousins a choisi d’intégrer l’effectif de l’équipe chinoise de Wuxi WenLv. Actuellement 27e sur 40, cette formation avait terminé 10e en juin à Marseille et elle est invité aux trois dernières étapes Challenger de Xiong’an, Tianjin et Pocheon.

Quatre fois All-Star et champion du monde avec les Etats-Unis, Cousins a brillé dans le championnat taïwanais, puisqu’il a conduit son club des Beer Leopards jusqu’au titre, en étant élu MVP de la finale. Aujourd’hui âgé de 34 ans, « DMC » avait tourné à 25.3 points, 16.5 rebonds, 2.0 passes décisives, 1.8 interception et 1.8 contre de moyenne sur quatre rencontres…

A la découverte de nouvelles cultures

Après Taiwan, le voilà donc parti pour la Chine, et il n’avait jamais caché qu’il voulait découvrir le plus de cultures différentes en continuant de pratiquer sa passion.

« J’ai la chance de pouvoir jouer au basket dans le monde entier, de rencontrer des gens différents et de découvrir des cultures différentes. C’est l’un des aspects les plus positifs de ce sport. De plus, vous rencontrez des gens qui ont le même amour et la même passion que vous pour ce sport. Mon séjour à Taïwan a été incroyable. J’ai rencontré des gens vraiment gentils et sincères, et c’est une chose rare dans l’époque que nous vivons » déclarait-il alors, courant février.