Voilà une nouvelle inspiration inattendue pour mettre en lumière un nouveau coloris de la Curry Fox 1, première chaussure signature développée par Curry Brand pour De’Aaron Fox. C’est en effet l’enseigne de Food Truck « Banzito’s Tacos » qui a été mise à l’honneur, tout simplement car c’est le Food Truck où le meneur des Kings aime se rendre après un match, pour manger un bon Tacos !

Ce nouveau coloris « Banzito » reprend ainsi les couleurs du camion avec une tige orange complété par du noir, sur le strap recouvrant les lacets notamment et où on peut voir le logo de « Banzito’s Tacos ». Les finitions apparaissent en bleu ciel, pour faire ressortir le logo de De’Aaron Fox sur la languette mais aussi le logo Curry Brand, en plus petit sur l’avant du pied.

L’ensemble repose sur une semelle UA Flow noire. La Curry Fox 1 « Banzito » est annoncée pour le 10 janvier aux Etats-Unis au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)