Khris Middleton subit le même sort que Bradley Beal

Face aux récentes difficultés des Bucks avec leur « Big Three » sur le parquet – Damian Lillard, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo -, le Grec indiquait que c’était une « décision de Doc Rivers, de savoir s’il fallait faire débuter Khris ou pas ». Le coach de Milwaukee a tranché.

D’après les informations de Chris Haynes, l’entraîneur a informé son joueur dimanche à Toronto qu’il allait désormais débuter sur le banc. Le trio est donc cassé, comme celui de Phoenix avec Bradley Beal, remplaçant depuis quelques jours.

C’est d’abord un choix sportif puisque si Khris Middleton avait montré de bonnes choses pendant l’absence de Giannis Antetokounmpo, l’ailier a perdu de l’influence et ses performances ont été moyennes depuis le retour de son leader.

Mais c’est également une décision physique. Pour rappel, le champion 2021 a été opéré des deux chevilles l’été dernier et, au terme de la rééducation la plus difficile de sa carrière, il n’a commencé sa saison que le 6 décembre. Encore limité au niveau de son temps de jeu, il n’a pas totalement retrouvé ses jambes et peut-être que ce passage sur le banc lui permettra de mieux monter en puissance.

Déjà sixième homme quelques semaines en 2022/23

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Khris Middleton effectue un aller-retour entre le cinq majeur et le banc. En 2022/23, là aussi après avoir entamé sa saison après tout le monde, il avait joué ses premiers matches dans le costume de titulaire avant de se blesser à nouveau et d’être sixième homme quelques semaines en janvier-février 2023. En mars, puis pour les playoffs, il avait retrouvé sa place dans le cinq majeur.

En attendant la suite, après avoir manqué la rencontre face à Toronto, il sera disponible ce mercredi soir face aux Spurs, tandis que Taurean Prince commencera la partie pour les Bucks.

Et peut-être que, malgré cette relégation et comme le disait Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton gardera son importance dans les moments importants car « peu importe qui est titulaire, ce qui compte, c’est qui joue les six dernières minutes du match, car c’est là qu’on a besoin de gars qui se battent, qui font des bonnes actions, qui mettent des tirs et qui font gagner des matches ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 12 24 44.7 40.4 85.2 0.3 4.1 4.4 5.0 2.6 0.8 2.2 0.2 12.7 Total 751 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.