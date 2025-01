Sans leur Joker, les Nuggets ont joué avec leurs cartes

« Euh… Beaucoup. Je ne comprends pas la question », commence par répondre Mike Malone à un journaliste lui demandant à quel point l’absence de Nikola Jokic s’était faite sentir face aux Celtics pour les Nuggets.

« Il est triple MVP, MVP des Finals…. Sans le meilleur joueur du monde, on est une équipe différente. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne se bat pas. Cela ne veut pas dire qu’on ne rivalise pas, et c’est ce que nos gars ont fait ce soir, et c’est tout ce qui m’importe : sortir d’ici, déçus par le résultat, mais pas par l’effort », développe le coach.

Ce dernier, malgré ce revers de 12 points concédé face aux champions en titre, peut ressortir de cette rencontre avec plus d’un motif de satisfaction. Alors que son équipe a compté jusqu’à 15 points de retard à l’entame du second quart-temps, elle a su revenir pour jouer les yeux dans les yeux avec les visiteurs, jusqu’à cette séquence fatale à huit minutes de la fin.

Une marge d’erreur infime

À ce moment du match, les deux derniers champions NBA étaient encore à égalité (93-93). Seulement, « la marge d’erreur face à cette équipe, sans notre ailier-fort et notre pivot titulaires, est inexistante », poursuit Mike Malone en mentionnant les 25 points encaissés par sa formation après les ballons perdus (16, dont 8 pour le seul Russell Westbrook…). « C’est beaucoup trop pour se donner une chance face à eux. »

Grand bonhomme de la fin de la première période, Jamal Murray (19 points à 8/17 aux tirs) évoque, lui, un souci de taille qui a joué dans la bataille au rebond. « J’ai trouvé notre défense plutôt bonne, notre attaque plutôt bonne. Et puis (il soupire) des coups de sifflet qui ne vont pas dans notre sens… donc c’est dur. On s’est donné une chance, c’est frustrant », lâche le meneur.

Il estime par ailleurs qu’il aurait dû convertir plus de tirs. « Si je rentre des tirs et que je réussis les bons tirs que j’obtiens, je ne serais même pas en train d’avoir cette conversation. Comme je l’ai dit, je suis frustré. Je m’en veux beaucoup. » Cette nuit, il a reçu le soutien de Russell Westbrook (26 points), Julian Strawther (19), Michael Porter Jr. (15) ou encore Peyton Watson (14).

Jayson Tatum s’attendait à une telle bataille

« Leurs ‘role players’ ont été supers ce soir, ils ont rentré des tirs difficiles, mais on a été capables de résister », se félicite Joe Mazzulla dont l’équipe, pourtant malmenée, a su garder son sang-froid pour signer ce 15-0 en quatre minutes dans le dernier quart-temps.

« Ils ne sont clairement pas meilleurs sans lui (Jokic). On a perdu certains de ces matchs par le passé où le meilleur joueur d’en face n’était pas là. Les autres ont plus d’opportunités, de liberté. Donc ça va être une bagarre de chiens, en particulier avec eux. Ils ont gagné le titre il y a deux ans, ils sont très compétitifs, bien coachés. Donc on doit être encore plus engagés », livre Jayson Tatum.

Cette saison, les Nuggets avaient perdu deux matchs sans Nikola Jokic (Pelicans, Grizzlies) et gagné une rencontre, face aux Grizzlies sans Ja Morant. Il s’agissait donc sans doute de leur meilleure sortie de l’année sans le Serbe. « On s’est donné une chance de gagner, je ne pourrais pas être plus fier. Ce ne sont pas des victoires morales, mais on a fait beaucoup de bonnes choses ce soir », termine Mike Malone.