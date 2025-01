La Jordan Zion 4 se dévoile en deux nouveaux coloris

Le timing a été presque parfait pour Jordan Brand, qui a présenté en exclusivité la Jordan Zion 4 quelques jours à peine avant le retour au jeu de Zion Williamson avec les Pelicans, face aux Wolves.

Le joyau de New Orleans a ainsi pu porter sa quatrième chaussure signature pour la toute première fois. Après avoir présenté le coloris « Damascus Steel », dont la sortie est prévue pour le 28 janvier prochain, on passe aujourd’hui aux deux prochains coloris déjà annoncés pour le 11 février puis le 11 mars.

Il y aura d’abord le coloris « Mud to Marble », avec une tige entre noir et bleu turquoise assortie de finitions en rouge pâle. Viendra ensuite la version « Forged in Fire » avec deux teintes d’orange et du noir pour composer la tige.

Pour la Zion 4, Jordan Brand est à nouveau reparti presque de zéro, au niveau design notamment, et avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse de Zion Williamson. Au niveau de la semelle, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence.

La Jordan Zion 4 est annoncée au prix de 140 dollars.

(Via NiceKicks)