La Zion 4 fait (encore) peau neuve

Et si cette fois c’était la bonne ? Après avoir un peu tergiversé sur les Zion 2 et 3 et alors que Zion Williamson a alterné entre le très bon et les blessures à répétition, Jordan Brand est de retour pour présenter la Zion 4 !

Comme pour les deux modèles précédents, on efface tout (ou presque), et on recommence, et ce n’est peut-être pas plus mal ! La paire se présente avec un tout nouveau design, avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur. Au niveau de la semelle, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence.

Pour ce qui est des coloris, Jordan Brand en a déjà dévoilé trois. La Zion 4 « Damascus Steel » en gris, noir et vert phosphorescent avec des finitions en violet, est attendue pour le 28 janvier ! Suivront ensuite les versions « Mud to Marble » (11 février) et « Forged in Fire » (11 mars) pour compléter le lancement de la paire. En espérant que Zion Williamson sera revenu sur les terrains pour en assurer la promotion d’ici là ! Son prix est annoncé à 140 dollars. En attendant, voici donc les premiers clichés de la Zion 4 Damascus Steel.

