Kemba Walker s’épanouit désormais dans le staff des Hornets

Taj Gibson voit encore en lui une « superstar ». Le vétéran des Hornets ne parle pas de LaMelo Ball, mais de l’homme chargé de veiller à l’amélioration du jeu du meneur de jeu et de ses jeunes coéquipiers : Kemba Walker. Celui-ci a rejoint le staff de Charles Lee cet été.

Si son recrutement n’a, pour l’heure, pas eu d’effet sur la dynamique collective de ces tristes Hornets, avant-derniers à l’Est avec seulement 7 victoires en 34 sorties, sa présence est un vrai plus en interne. Avec lui, il y a l’ancien joueur qui a obtenu trois de ses quatre sélections All-Star à Charlotte. Mais il y a également l’homme.

« C’est vraiment une superstar avec beaucoup d’humilité. Vous pensez que son jeu est génial et que c’est un joueur extraordinaire, mais sa personnalité en dehors du terrain, comme personne ? C’est trente fois ça. Le fait de l’avoir tous les jours dans le vestiaire, autour de nous, c’est incroyable. Je vous le dis, c’est un citoyen de première classe », s’enflamme Taj Gibson qui serait prêt… à prendre « une balle pour lui ».

La personnalité du double lauréat du Sportsmanship Award a été un facteur motivant pour Charles Lee. En échangeant avec d’autres acteurs NBA, il a entendu « des termes élogieux sur sa personne (Walker), son éthique de travail et ce qu’elle représente. C’est ce qu’il apporte à cette organisation, et c’est ce que je voulais. […] Il sait ce que cela signifie de jouer à Charlotte, l’importance de ne pas être le plus grand sur le terrain mais d’avoir un cœur, un esprit et une volonté de compétiteur. »

Un grand frère pour les joueurs

De quoi faire du 9e choix de la Draft 2011 un parfait relais entre l’ex-premier assistant de Joe Mazzulla aux Celtics, recruté à l’intersaison également, et les joueurs.

« Ça vous donne envie de venir et de travailler plus, sachant qu’il est de votre côté. Et le fait de le voir devenir coach est un peu fou, parce qu’il prend tout au sérieux. Il est pro dans tout ce qu’il fait. […] Vous n’avez pas d’autre choix que d’écouter Kemba », livre Miles Bridges, qui a évolué avec lui durant son année rookie.

Âgé de 34 ans, Kemba Walker essaie d’être « comme un grand frère pour les joueurs », de leur montrer « les ficelles du métier » qui l’ont amené à côtoyer les sommets sur le plan individuel. Et d’atteindre, sur le volet collectif, une finale de conférence en 2020, avec les Celtics.

« On n’a jamais rien gagné, on n’a jamais passé le premier tour et on n’est pas toujours en playoffs. On essaie de changer un peu la culture. C’est pour cela que je veux revenir, pour aider à changer cela d’une manière ou d’une autre », justifie Kemba Walker qui n’a pas longtemps hésité devant l’opportunité de revenir dans une ville de Charlotte qu’il n’a jamais complètement quittée.

Après Charlotte, il avait ouvert une seconde séquence dans sa carrière en allant à Boston, au moment où ses genoux ont commencé à grincer. S’en suivront des expériences moins marquantes chez les Knicks, chez les Mavs et enfin à Monaco. Jusqu’à l’annonce de cette retraite prématurée par rapport à son âge.

Il ne savait pas à quoi s’attendre

« Je m’imaginais jouer pour toujours, d’autant que je ne me blessais jamais. Je suis un compétiteur, je suis un gars qui a toujours joué. C’est la seule blessure que j’ai eue dans ma vie. C’est difficile », qualifie le jeune retraité qui estime, sans regret, avoir essayé tous les traitements possibles pour se remettre sur pied.

Le passage entre la fin de sa vie de joueur et le démarrage de sa vie d’entraîneur a été éclair : l’annonce de son recrutement a été faite le lendemain. Et l’intéressé ne savait pas vraiment de quoi serait faite cette reconversion.

« Je pensais que je serais un peu malheureux, pour être honnête. Mais tout cela m’a apporté de la joie, parce que je n’ai plus à m’inquiéter de rater ou de réussir mes tirs. Avant, cela me stressait. C’est un bon sentiment de ne plus avoir à dépendre de ce genre de choses. Parce que je sais que lorsque je jouais, c’était tellement difficile d’équilibrer toutes ces choses. C’est pourquoi je suis ici. Je peux m’identifier à tous ces gars », termine-t-il.

Kemba Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 66 27 36.6 30.5 78.9 0.5 3.1 3.6 4.4 1.2 0.9 1.8 0.3 12.1 2012-13 CHA 82 35 42.3 32.2 79.8 0.7 2.7 3.5 5.7 1.9 2.0 2.4 0.4 17.7 2013-14 CHA 73 36 39.3 33.3 83.7 0.5 3.7 4.2 6.1 1.8 1.2 2.3 0.4 17.7 2014-15 CHA 62 34 38.5 30.4 82.7 0.6 3.0 3.6 5.1 1.5 1.4 1.6 0.5 17.3 2015-16 CHA 81 36 42.7 37.1 84.7 0.7 3.7 4.4 5.2 1.4 1.6 2.1 0.5 20.9 2016-17 CHA 79 35 44.3 39.9 84.7 0.6 3.3 3.9 5.5 1.5 1.1 2.1 0.3 23.2 2017-18 CHA 80 34 43.1 38.4 86.4 0.4 2.7 3.1 5.6 1.2 1.1 2.2 0.3 22.1 2018-19 CHA 82 35 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.6 1.2 2.6 0.4 25.6 2019-20 BOS 56 31 42.5 38.1 86.4 0.6 3.2 3.9 4.8 1.6 0.9 2.1 0.5 20.5 2020-21 BOS 43 32 42.0 36.0 89.9 0.4 3.6 4.0 4.9 1.4 1.1 2.1 0.3 19.3 2021-22 NYK 37 26 40.3 36.7 84.5 0.4 2.6 3.0 3.5 1.0 0.7 1.3 0.2 11.7 Total 741 33 41.8 36.0 84.0 0.6 3.2 3.8 5.3 1.5 1.2 2.1 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.