Comme les Lakers la saison passée, les Bucks ont quelque peu la gueule de bois après leur victoire en NBA Cup. Au point de perdre à domicile face aux Blazers et aux Nets ! Mais comme le calendrier est très favorable, ces mêmes Bucks affrontaient lundi les Raptors, et ils ont pu se relancer avec une victoire 128-104 marquée par un triple-double de Giannis Antetokounmpo.

Le meilleur marqueur de la NBA compile 11 points, 13 passes et 12 rebonds. C’est son 49e triple-double en carrière, et jamais cette saison, il n’avait pris aussi peu de tirs (8) et inscrit aussi peu de points (11).

« Je ne vais pas mentir, cela fait du bien », a-t-il réagi à propos de cette victoire. «Gagner dans cette ligue n’est jamais acquis. Gagner fait du bien, surtout quand on arrive aujourd’hui en s’occupant de nos affaires, en défendant, en mettant des tirs, en jouant comme il faut, en jouant bien au basket. Cela fait du bien. Il ne nous reste plus qu’à construire sur cette base et à essayer d’en obtenir une autre. »

Une rencontre marquée aussi par la blessure à la main de ce même Giannis. Sur une tentative de contre sur RJ Barrett en fin de première mi-temps, le « Greek Freak » s’est ouvert la main sur le bord du cercle ! Il s’est fait poser un bandage après un temps-mort et a joué la quasi-totalité du troisième quart-temps.

Giannis is having a tough time tonight in Toronto.

Turns the ball over and avoided serious injury on a block attempt. His pinkie finger had to get wrapped up.

Hopefully nothing serious. pic.twitter.com/yIBdpNTFga

— Omer Osman (@OmerOsman200) January 7, 2025