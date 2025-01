Une première aux Wolves : Mike Conley sacrifié par Chris Finch

Plusieurs fois au fil des semaines, face aux difficultés de son équipe, Chris Finch avait été interrogé sur un possible changement de cinq majeur. Mais le coach avait toujours écarté cette idée, estimant que ce n’était pas la solution miracle.

Néanmoins, « je ne pense pas être particulièrement têtu », glissait-il aussi. Si bien que, lundi soir, après trois défaites de suite, et avant d’affronter les Clippers, le technicien a cédé. « J’ai lu les journaux et tout le monde me le disait. Vous savez quoi ? Je devrais changer de cinq majeur », poursuit-il.

Le coach des Wolves a ainsi mis Mike Conley sur le banc, pour faire de Donte DiVincenzo un titulaire. Un sacré changement puisque le meneur de jeu de 37 ans – à la peine offensivement depuis quelques semaines – n’avait pas été remplaçant depuis son arrivée à Minneapolis, et il n’a débuté sur le banc que neuf fois depuis 2009 en quasiment 1 000 matches (996 précisément) !

« Je lui ai, en quelque sorte, demandé la permission de le faire, eu égard à son calibre et son incroyable carrière », raconte Chris Finch, qui en a parlé avec le joueur lors du shootaround matinal. « Il était totalement d’accord pour faire ce qui était nécessaire. Il était plutôt favorable à cette idée. »

Le duo Anthony Edwards – Donte DiVincenzo a montré de belles choses

Ce choix n’a pas porté ses fruits en début de match, puisque les Clippers ont remporté le premier quart-temps de manière assez large. En revanche, au retour des vestiaires après la pause, on a vu à quoi pouvait ressembler l’association Anthony Edwards – Donte DiVincenzo. Les deux joueurs ont fait parler la poudre avec des tirs primés dans un temps fort.

« C’est clair que cette formation a été en difficulté au début, mais c’est comme tout, cela va prendre du temps », indique le coach, qui confirme ainsi que ce changement va s’inscrire dans le temps. « Je trouve que c’était bien mieux en troisième quart-temps, où on a trouvé le rythme. »

Et Mike Conley dans tout ça ? L’ancien du Jazz a fait un bon match, notamment avec ses 8 points de suite en deuxième quart-temps pour relancer Minnesota. Il termine avec 11 points à 4/8 au shoot, 4 rebonds et 3 passes en 26 minutes, soit une de ses meilleures sorties depuis un mois.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.1 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.2 2.2 4.1 2.0 1.0 1.5 0.2 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 30 25 34.9 36.0 92.1 0.5 2.1 2.6 4.4 1.6 1.4 1.2 0.2 8.0 Total 1131 32 43.8 38.6 82.4 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.