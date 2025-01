Amen Thompson avait des jambes de feu

Absent depuis six jours à cause d’une suspension après son ippon sur Tyler Herro, Amen Thompson n’avait pas encore joué en 2025. C’est fait et pour sa première de l’année, face aux Lakers, il n’a pas fait les choses à moitié. Bien en jambes dès le début de rencontre, avec les six premiers points de Houston, il a été excellent.

L’ailier a terminé avec 23 points à 11/19 au shoot et 16 rebonds. C’est son meilleur match de la saison, tout simplement, puisque ce sont ses deux records.

« Tout. Son rythme, ses pénétrations, sa présence dans la raquette, permettre des paniers faciles pour chacun et sa défense », liste Ime Udoka quand on lui demande ce qui a manqué aux Rockets en l’absence d’Amen Thompson.

Idéal pour remplacer Jabari Smith Jr

Il avait des jambes et les Lakers ont constamment été débordés par sa vitesse et ses mouvements. « C’était agréable d’être de retour car, six jours sans jouer, c’est beaucoup », commente le frère d’Ausar, le joueur de Detroit.

Outre ses points, l’ailier des Rockets a été important, voire décisif dans ce succès de Houston, en défense et au rebond (6 offensifs). Dans les dernières secondes de la rencontre, il provoque une faute offensive sous le cercle, alors que LeBron James tentait de faire sa place. Quelques instants avant, il avait réussi une claquette dunk sur un tir totalement manqué de Jalen Green.

« C’était énorme. C’était énorme. C’était énorme », répète LeBron James face à cette action. « Ça arrive parfois. On aurait dû mettre plus de défenseurs sur lui mais Dorian Finney-Smith et moi, on était à deux sur Jalen Green. Il a marqué sur une action qui ressemblait à un alley-oop. Il a utilisé ses qualités athlétiques pour inscrire ce panier. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 32 28 55.6 26.2 69.4 2.5 4.6 7.1 2.2 2.3 1.1 1.8 1.1 11.9 Total 94 24 54.4 19.0 68.8 2.4 4.4 6.8 2.5 2.3 1.2 1.6 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.