Les jeunes Rockets plus solides que les Lakers dans le « money time »

Les Rockets entament parfaitement cette partie en s’appuyant sur un Jalen Green en grande forme. L’arrière inscrit 10 points de suite et termine ce premier quart-temps, largement remporté par Houston (36-22), avec déjà 18 unités à son compteur ! De son côté, Amen Thompson déborde les Lakers, qui paraissent bien vieux et entamés face à son activité. Avec quelques paniers d’Anthony Davis en fin de première mi-temps, Los Angeles limite la casse (67-49).

La pause fait du bien aux papys californiens. LeBron James, très discret jusque-là, explose à 3-pts avec plusieurs paniers primés, dont un sur une jambe ! Anthony Davis aussi trouve la cible et la dynamique de la rencontre change. Les Lakers sont désormais dans le match (91-89). C’est aux Rockets de réagir : ils le font avec un 10-0 pour commencer le dernier quart-temps. Là encore, Los Angeles parvienne à revenir.

Jalen Green et Amen Thompson s’illustrent à nouveau pour prendre l’avantage. Mais, après un shoot primé d’Anthony Davis et avec un lancer-franc laissé en route par Alperen Sengun, les joueurs de JJ Redick ont une balle d’égalisation à sept secondes de la fin. La remise en jeu, envoyée vers LeBron James, est volée par Fred VanVleet.

Sur la possession suivante des Lakers, une faute offensive sera sifflée pour Anthony Davis. Houston s’en sort et s’impose donc 119-115, ne permettant pas à Los Angeles de faire la passe de trois.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’énergie de Jalen Green et Amen Thompson. Les deux jeunes talents des Rockets ont donné un coup de vieux aux anciens des Lakers. Certes le duo LeBron James – Anthony Davis a porté Los Angeles, mais les deux Texans ont fait plus fort avec 56 points à eux deux. Le deuxième a été étincelant avec son activité et sa vitesse. Il a constamment débordé les défenseurs et termine avec 23 points et 16 rebonds, dont 6 offensifs. Sa claquette sur un shoot raté de Green et sa faute offensive provoquée sur LeBron James dans le « money time » furent précieuses.

– Fin de match ratée pour Los Angeles. Ayant joué cette partie sur courant alternatif, les Lakers prenaient le risque de voir une coupure au pire moment. C’est arrivé avec ces dernières secondes mal négociées. La faute offensive de James sur Thompson, la remise en jeu ratée puis la faute offensive de Davis, alors que James avait marqué à 3-pts… Des petites erreurs qui, quand on les accumule en 40 secondes, se payent cher.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.