Jonathan Kuminga absent au moins trois semaines

On savait les Warriors inquiets pour Jonathan Kuminga, sorti sur blessure contre les Grizzlies samedi soir, et le verdict est tombé après IRM : au moins trois semaines d’absence, à cause d’une sévère entorse de la cheville droite.

Comme imaginé par Steve Kerr : « Ce ne sera pas quelque chose qui se gère au jour le jour, c’est une entorse importante » disait l’entraîneur de Golden State, après coup. « JK jouait le meilleur basket de sa carrière, il va nous manquer, mais Kyle (Anderson) va prendre la suite. »

C’est sur une tentative de contre sur Jake LaRavia que Jonathan Kuminga s’est blessé avant la pause, sa cheville se réceptionnant mal dans une forêt de pieds. Il était même reparti de la salle en béquilles.

Au cœur de sa meilleure saison en carrière (16.8 points, 5.0 rebonds, 2.2 passes), et de plus en plus à l’aise en sortie de banc, le jeune ailier est forcément le premier dépité par cette situation.

« Je ne veux pas être sur la touche » a prévenu celui dont le nom revient pas mal dans les rumeurs de transfert, notamment celles autour de Jimmy Butler. « Je veux être sur le terrain en train de jouer et j’ai la sensation que notre équipe va dans la bonne direction et j’adorerais jouer. »

Malheureusement, sans lui et son impact dans la raquette, les Warriors en ont pris 30 à domicile face aux Kings !

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 32 26 45.9 34.5 63.9 1.4 3.6 5.0 2.2 1.9 0.9 1.6 0.6 16.8 Total 243 22 51.2 34.2 69.2 1.1 3.0 4.0 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.