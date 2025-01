Les Cavaliers décrochent un 10 sur 10 face aux Hornets

Fait suffisamment rare pour être souligné, Charlotte s’est présenté (presque) au complet cette nuit en Ohio pour essayer de faire déjouer le leader incontesté de la conférence Est. En effet, seuls Seth Curry (genou) et Grant Williams, blessé longue durée, manquaient à l’appel au moment d’entamer une mission qui semblait bien compliquée ! Face à un collectif aussi bien huilé et déterminé que celui développé par les Cavaliers de Kenny Atkinson, les Hornets ont donc rapidement revu leur copie.

L’impact d’Evan Mobley et Jarrett Allen a d’abord contraint Charles Lee d’arrêter le jeu au bout de deux minutes (9-2). Les trois paniers de Brandon Miller, dont deux derrière l’arc, ont vite remis Charlotte dans le bain, jusqu’à un 12-2 initié par Georges Niang et conclu par Donovan Mitchell. Après 12 minutes d’un premier acte conclu par le 3-points de LaMelo Ball, Charlotte tenait encore la route (29-23). Mais c’était sans compter sur le coup d’accélérateur passé par les locaux lors des 9 minutes suivantes pour faire passer l’écart à +24 !

Déluge de 3-points

C’est en effet une avalanche de paniers à 3-points qui s’est abattue sur la défense des Hornets, entre Evan Mobley, Max Strus, Dean Wade, et Ty Jerome par deux fois, afin de faire grimper inexorablement l’écart. Jarett Allen a ajouté trois paniers de plus pour finir la première mi-temps à 7/7 au tir tandis que Darius Garland mettait la cerise sur le gâteau aux lancers-francs (59-35).

Au bord du précipice, Charlotte a réussi à rester en vie jusqu’à la pause grâce au talent de LaMelo Ball qui a alimenté un 13-4 pour finir la période (63-48). Mais l’espoir a été de courte durée, tant Cleveland a repris la main sur la rencontre sans lâcher prise jusqu’à la fin.

Cette fois, ce sont Donovan Mitchell et Darius Garland qui ont fait la pluie et surtout le beau temps au scoring, avec deux paniers à 3-points pour le meneur à l’initiative et à la conclusion d’un 11-2 afin de replacer les Hornets à bonne distance (87-66). Donovan Mitchell y est également allé de ses deux paniers à 3-points pour finir le boulot dès le début du dernier quart-temps (99-80). Les coups d’éclat de LaMelo Ball, Cody Martin ou encore Mark Williams ont ainsi été autant de coups d’épée dans l’eau, le sort de la rencontre étant déjà joué.

Vainqueurs 115-105, les Cavaliers vont maintenant se préparer pour le choc attendu par toute la NBA à l’approche de la mi-saison, face à OKC ce mercredi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La paire Mobley-Allen, le cauchemar des Hornets. Charlotte a particulièrement souffert dans la raquette, autant en attaque qu’en défense, et l’impact des tours jumelles Evan Mobley et Jarrett Allen n’y est clairement pas étranger. Chacun leur tour, les deux intérieurs des Cavaliers ont affiché leur domination, avec du contre, de la dissuasion, de bonnes fautes, mais aussi du spectacle en attaque, à l’image du 7/7 au tir de Jarrett Allen en première mi-temps. En face le pauvre Mark Williams a bien dégusté, et acolytes Nick Richards et Taj Gibson n’ont guère pu faire mieux.

Tout roule pour Cleveland. Et de dix ! Derrière OKC, les Cavaliers sont la deuxième équipe en forme sur ce début de saison, et pour eux aussi, la belle série se poursuit avec un 10e succès consécutif et une petite particularité en plus, Cleveland a remporté ses dix matchs par dix points d’écart à chaque fois. C’est également le meilleur bilan de la NBA cette saison à domicile avec 18 victoires en 19 matchs devant OKC. Prochain match ? Le Thunder à domicile ce mercredi ! A l’inverse, Charlotte continue de creuser avec une dixième défaite consécutive…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.